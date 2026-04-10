Meghan Markle vuelve al centro de la polémica tras nuevas versiones que apuntan a su supuesta inconformidad dentro de la familia real británica. De acuerdo con una fuente, la duquesa de Sussex habría considerado que su lugar en la Corona británica no corresponde con sus propias expectativas y nivel, llegando incluso a pensar que debía ocupar una posición por encima de Kate Middleton. “Cree que es más atractiva e inteligente que ella”, contó el informante, quien aseguró que la actriz quería ser reina.

Las revelaciones señalan que Markle se percibía a sí misma como “más preparada” en distintos aspectos, incluyendo su imagen pública y capacidad intelectual. Estas versiones también sugieren que la actriz no habría estado cómoda con el rol secundario que le correspondía al lado de su esposo, el Prince Harry, dentro de la estructura monárquica.

El biógrafo real Tom Bower (autor de libro " Traición: Poder, engaño y la lucha por el futuro de la familia real") reveló en el podcast "Kinsey Schofield Uncensored detalles de la actitud de la esposa del príncipe Harry.

"Claramente, ella pensaba... He llegado a la conclusión, con la ayuda de otras personas cercanas, de que realmente creía que ella, en lugar de Kate, debería ser la próxima reina después de Carlos", dijo el experto.

Agregó: "No podía entender por qué ella, siendo más guapa y, en su opinión, más inteligente, más trabajadora y todo lo demás, debía ser la reina".

Además, Bower mencionó lo siguiente: "Y odiaba la idea de que ella y Harry estuvieran tan relegados en la línea de sucesión". Es importante mencionar que el duque de Sussex era el sexto en la línea de sucesión al trono en el momento en que se casó con Meghan, detrás del príncipe William y los tres hijos que comparte con Middleton.

Tambié, en su libro Bower escribió que el puesto de Harry como "segundo en la línea de sucesión" del futuro rey fue una de las razones por las que Markle estaba tan ansiosa por abandonar la familia real. Según él, la exactriz "lamentaba las escasas posibilidades de que Harry llegara a ser rey algún día, del mismo modo que lamentaba la posibilidad de que ella nunca fuera reina".