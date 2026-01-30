El rey Carlos III está cansado del drama que ha sido el conflicto entre Meghan y Harry y los príncipes de Gales, por eso le habría ordenado a Kate Middleton resolver el problema lo antes posible por varias razones, siendo la principal, que quiere ver a sus nietos, Archie y Lilibet Diana, ahora que su salud está atravesando por un momento complicado debido al cáncer.

La reconciliación de la familia real con Meghan y Harry podría suceder más pronto de lo que todo el mundo espera, ya que el monarca británico desea que una persona sensata solucione las diferencias que se han generado a lo largo de los últimos seis años, desde que los duques de Sussex abandonaron sus deberes reales.

Fuentes cercanas a la realeza han revelado que el monarca ha expresado su profundo deseo de que la familia se reúna y sane las heridas antes de que sea demasiado tarde.

Una fuente contó al medio RadarOnline que Carlos envió un contundente mensaje a su nuera, pidiéndole tomar la iniciativa en la reparación de la ruptura aunque dicha orden podría causar "estragos" en su matrimonio con el príncipe William. De acuerdo con el informante, el rey ha perdido la paciencia con sus hijos y cree que Kate es su "única esperanza" para hacer que se reconcilien.

”Desde la perspectiva de Carlos, esta disputa se ha prolongado hasta un punto absurdo. Se enfrenta a graves problemas de salud mientras lleva el peso de la corona, y las continuas luchas internas le resultan profundamente frustrantes. Siente que, en comparación con todo lo demás, es trivial y agotador; en sus palabras: '¡Todos necesitan madurar!'", compartió la fuente.

Asimismo, reveló que Carlos está decidido a ver a sus nietos, Archie, de 6 años, y Lilibet, de 4, y está preparado para seguir adelante independientemente de las objeciones de William.

La elección de Kate Middleton como mediadora no es casual; la princesa de Gales es reconocida por su tacto, su discreción y su capacidad para mantener la calma en medio de la tormenta mediática y familiar. La misión que le ha impuesto el rey Carlos III es de suma importancia: facilitar un diálogo que permita a William y Harry superar sus diferencias, las cuales se han exacerbado públicamente tras la salida de los Sussex de la realeza y la publicación de las memorias de Harry.

La princesa cuenta con la confianza total del rey, quien ve en ella la única figura capaz de lograr un acercamiento sin que los egos ni el protocolo compliquen aún más la situación.

“Carlos no es ciego a los errores que han cometido Harry y Meghan, y no los excusa (...) pero ha llegado al punto de creer que aferrarse a la ira es una pérdida del poco tiempo que realmente tenemos. Desde su perspectiva, el perdón importa más ahora”, dijo la fuente, la cual también mencionó que “Carlos ha llegado a ver a Kate como el último puente viable entre ambos lados”.

Puntualizó: “Está convencido de que cuando William se emociona demasiado, Kate es la única voz que aún se escucha. Conoce bien el temperamento de su hijo y cree que calmar la situación requerirá una paciencia y diplomacia que solo ella puede brindar”.