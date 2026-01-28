El rey Carlos III salió en defensa de Donald Trump tras los duros comentarios que ha hecho el príncipe Harry en su contra, una postura que, según fuentes vinculadas al palacio de Buckingham, busca proteger la relación bilateral entre Reino Unido y Estados Unidos, en medio de la crisis global en la que el presidente tiene una importante participación, y evitar un conflicto diplomático mayor.

La reacción del monarca llega en un momento especialmente sensible, debido a que se planea una próxima visita de Estado a Washington en un futuro no muy lejano.

La polémica estalló luego de que Harry criticara públicamente a Trump por declaraciones sobre el papel de tropas aliadas de la OTAN en Afganistán, lugar donde sirvió el príncipe en dos ocasiones durante su juventud.

Según Trump, las tropas aliadas de la OTAN “se mantuvieron un poco atrás, un poco alejadas de las líneas del frente”.

El duque de Sussex, veterano de guerra, respondió con un mensaje cargado de emoción, recordando a los soldados caídos y el impacto del conflicto en miles de familias británicas.

“Miles de vidas cambiaron para siempre. Madres y padres enterraron a sus hijos. Niños se quedaron sin sus padres. Las familias cargan con las consecuencias. Esos sacrificios merecen ser mencionados con sinceridad y respeto”, comentó Harry en respuesta a Trump.

Aunque Carlos III comprende la carga emocional de su hijo, fuentes cercanas aseguran que el rey considera inapropiado el momento y la forma en que ha estado criticando al presidente estadounidense.

“Esto es diplomacia, no política de podcasts”, habría señalado un asesor real, subrayando que la neutralidad política de la monarquía británica es una línea que no puede cruzarse, en especial en tiempos de crisis.

Carlos III y la reina Camila visitarían Washington para conmemorar el 250.º aniversario de Estados Unidos, con Trump como anfitrión clave hacia finales de este año. Hasta el momento, Trump mantiene una relación cordial con la pareja real, lo que refuerza la necesidad del monarca de evitar confrontaciones públicas.

De acuerdo con otra fuente, los comentarios de Harry complican una situación ya delicada, ya que el rey no puede responder ni contradecir abiertamente a Trump, incluso si comparte los mismos puntos de vista que su hijo y la sensibilidad con respecto al papel de los soldados en la guerra de Afganistán.

Para Carlos, en este momento la prioridad es preservar la alianza histórica entre ambas naciones, aún por encima de su propio hijo.

La tensión también involucra a Meghan Markle, a quien Donald Trump ha criticado en repetidas ocasiones, incluso antes de casarse con el príncipe. En el pasado, el magnate calificó a Harry de “manipulado” y arremetió contra la duquesa, declaraciones que han profundizado la brecha entre los Sussex.

Tras abandonar la familia real en 2020, Harry y Meghan se involucraron activamente en la política estadounidense, algo que rompió con la tradición de neutralidad real. Antes de las elecciones de 2020, la pareja llamó a votar y a rechazar el “discurso de odio”, en mensajes interpretados como un posicionamiento contra Trump.