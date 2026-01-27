Georgina Rodríguez fue una de las invitadas estelares al estreno del documental de Melania Trump en la Casa Blanca. En sus redes sociales dejó ver un vistazo de lo que fue su estancia en la residencia oficial y el evento principal, además del impresionante look que lució.

En Instagram, la prometida de Cristiano Ronaldo compartió un carrete de fotografías en las que posó usando un vestido bustier negro, compuesto por un blazer abotonado sobre el abdomen.

Al conjunto le sumó medias negras minimalistas, además de zapatillas de tacón de aguja, un collar con esmeraldas, pendientes a juego y el millonario anillo de compromiso que le entregó Cristiano el año pasado.

“Qué suerte haber podido asistir al estreno. Una experiencia tan impresionante como inspiradora. Felicidades por tu película @MelaniaTrump, por el trabajo detrás de ella, y por darle vida con tanta presencia y sensibilidad”, escribió en la publicación.

Complementó su elegante apariencia con su cabello peinado con raya de lado y voluminosos mechones acomodados detrás de sus hombros; su rostro se mostró definido por labial nude, ligeras sombras en los párpados y un fino cat eye.

La modelo y estrella en Soy Georgina aprovechó el lujoso y exclusivo viaje a Washington para celebrar su cumpleaños número 32 años de forma anticipada, que es este 27 de enero.

En sus stories compartió detalles de su viaje y de ciertos regalos que le hicieron, incluido un mensaje de sus hijos y un Rolex dorado con cristales incrustados alrededor. No está claro si Cristiano le regaló la pieza, pero en su cuenta le deseó un feliz cumpleaños con el mensaje: “¡Feliz cumpleaños a la mujer de mi vida!”.

Esta no es la primera vez que Georgina y Melania Trump interactúan, y que la modelo visita la Casa Blanca.

En noviembre pasado, Rodríguez y Cristiano fueron invitados por el presidente Donald Trump a una cena junto al príncipe saudí Mohammed bin Salman y otros personajes de renombre internacional como Elon Musk y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

En ese entonces Melania y Geo fueron el centro de atención por sus impresionantes looks elegidos cuidadosamente para la ocasión; la primera dama usó un vestido hecho a la medida de Elie Saab, mientras que Georgina modeló un vestido bodycon inspirado en el outfit con el que la actriz Hilary Swank ganó su Óscar por la película Million Dollar Baby en 2025.