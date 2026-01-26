Después de que estallara la polémica por los comentarios de Brooklyn Beckham acerca de sus padres y de cómo intentaron “sabotear” su matrimonio con la multimillonaria Nicola Peltz, se ha dado a conocer que David y Victoria Beckham están profundamente preocupados por su hijo por el aparente control que ejerce su familia política sobre él.

¿Qué está pasando? Esto es lo que se comenta acerca del drama que vive la familia Beckham.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio estadounidense Page Six, la situación ha dejado a los Beckham “devastados, ansiosos y consternados”, especialmente después de la reciente declaración pública de Brooklyn en la que marcó distancia total con su familia.

Los informantes han dicho que David y Victoria están preocupados porque sienten que su hijo mayor ha sido controlado y manipulado por la familia de Nicola desde que se casaron en 2022, y que tal dominio sobre él ha empeorado ahora que se exhibió su distanciamiento.

Al parecer los Peltz están demasiado involucrados en la vida personal, laboral y financiera de Brooklyn y los Beckham lo saben. Los informes apuntan que el hijo mayor de la excantante de Spice Girls firmó un acuerdo prenupcial antes de su boda en 2022, lo que lo dejaría sin derechos económicos sobre la fortuna de su esposa en caso de separación.

“Brooklyn no tiene derecho a ninguno de los bienes de Nicola. Así que, cuanto más se aleja de su familia, ¿dónde lo deja eso tras una separación”, señaló el insider.

Aunado a esto, se suma la propiedad de una casa familiar en Beverly Hills, valorada en 16 millones de dólares y pagada con un fondo fiduciario de Nicola Peltz. Según los reportes, Brooklyn no tendría derecho alguno sobre el inmueble en caso de que se divorcien, un detalle que ha incrementado el temor de los Beckham ante el alejamiento de su hijo y la dependencia del entorno Peltz.

“En este momento, los Peltz están al mando. Y tenemos una familia devastada, preocupada y consternada por su hijo, su hermano y su nieto”, aseguró la fuente al describir el estado emocional de la familia Beckham en medio del escándalo mediático.

El distanciamiento familiar habría alcanzado un punto crítico luego de que Brooklyn anunciara que no desea reconciliarse con sus padres y los acusara de faltarle al respeto a su esposa desde antes de casarse en Palm Beach.

Pese a la tensión, Brooklyn y Nicola se han mostrado más unidos que nunca en público, lo que refuerza la narrativa de un bloque sólido frente a los Beckham. Una fuente cercana a la pareja afirmó que Brooklyn “no está preocupado” y que la familia Peltz lo ha tratado “como a su propio hijo”, contrastando con la alarma que se vive del otro lado, literalmente del mundo.

Para los Beckham, el trasfondo va más allá de lo económico: la pérdida de contacto y la influencia externa sobre Brooklyn es lo que más les duele. Fuentes indican que temen que, cuanto más se aleje de su núcleo familiar, más vulnerable quede ante decisiones que no le favorezcan a largo plazo.

La diferencia de fortunas entre ambas familias, aunque los Beckham poseen un patrimonio multimillonario, también alimenta la narrativa del desequilibrio de poder. La riqueza estimada de los Peltz supera la de los Beckham, un factor que, según allegados, refuerza la percepción de control.

Mientras David Beckham busca oportunidades para reconectar con su hijo, incluso planeando pasar más tiempo en Estados Unidos, la preocupación persiste. Por ahora, el distanciamiento continúa y la familia Beckham observa con inquietud cómo Brooklyn se mantiene cada vez más cerca del entorno Peltz y más lejos de sus raíces.