Hailey Bieber se convirtió en la estrella de las festividades de San Valentín al participar en la campaña temática de Victoria’s Secret, que trae algunos diseños exclusivos de lencería y pijamas femeninos.

En una publicación hecha en redes sociales, la modelo, de 29 años, aparece luciendo bella y sensual, ataviada sólo con un par de prendas para dormir, incluido un top tank de escote en V con encaje y un minishort de cintura baja en color rosa baby.

Para la imágenes, la esposa de Justin Bieber posó en medio de una habitación vintage, retocándose el maquillaje y limándose las uñas. “Cada detalle merece un poco de romance”, se lee bajo la publicación.

Presumió su rostro definido con una mínima cantidad de maquillaje y su cabello peinado en ondas naturales por detrás de la espalda, dejando que su belleza fuera la protagonista de la sesión.

Además de su trabajo en Victoria’s Secret, la celebridad recientemente se hizo tema de conversación en internet por el like que le dio Justin Bieber a un comentario de una fanática que recordó su relación con Selena Gomez en 2016.

Después de que se hiciera la controversia y los fanáticos aseguraran que Bieber todavía está enamorado de Selena a pesar de su matrimonio y su hijo Jack Blues, Hailey respondió de la misma forma, dándole like a una publicación donde aparece ella con uno de sus exnovios.

De acuerdo con los informes, el matrimonio de los Bieber constantemente está en peligro, orillándose al divorcio.

En torno a lo ocurrido con dichos likes, se ha dicho que la pareja ya no es feliz y que es cuestión de tiempo para que se separen. En una entrevista que dio la modelo a Vogue abordó el tema y desmintió los rumores que se viralizan sobre su matrimonio.

“Siento que he luchado mucho para que la gente me entienda, que sepa quién soy, que me vea tal como soy. Y a veces la gente simplemente no quiere”, apuntó.

“La gente dice: ‘Se están divorciando’ y ‘Son así y ni siquiera son felices’. Es una locura. No puedo ni empezar a explicarlo. Es una vida de locos. Y no hay nada que puedas hacer al respecto”, continuó.

Hailey se ha encargado en varias ocasiones desmentir los presuntos problemas maritales hasta el punto de revelar los planes que tiene para el futuro con el cantante de Daisies como expandir su familia con más hijos.

En la misma entrevista con la revista de moda, Hailey reveló que quiere tener más hijos con el cantante en un futuro no muy lejano ya que se siente más preparada ahora que cría a un niño de casi dos años.