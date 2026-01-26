La modelo Bella Hadid “rompió” Instagram al lucir uno de los vestidos más atrevidos de su clóset, lo que desató decenas de comentarios de sus seguidores.

La estrella de redes sociales irradió belleza ataviada con un vestido negro de escote en la espalda y aberturas estratégicas en el área de los glúteos, lo que dejó a la vista su ropa interior.

Además, llevó un antifaz en el rostro y brazaletes dorados. Dejó suelta su cabellera rubia y presumió una manicura perfecta mientras jugaba póker junto a su grupo de amigas. “Oh por dios” y “Eres la verdadera reina de corazones” fueron algunos de los comentarios.

La estrella de las pasarelas está de vacaciones y mostró algunas imágenes paradisíacas, como ella practicando snórkel en un arrecife o paseando en yate ante el océano.

Bella Hadid se fue de vacaciones luego de asistir al estreno de la serie The Beauty, producida por FX y de terror corporal. Consta de 11 episodios y se estrena el 21 de enero. Marca el papel más reciente de Bella Hadid en Hollywood, después de más de una década de dominar el mundo del modelaje y una temporada en reality shows.

Bella Hadid divide su tiempo entre la actuación, su línea de perfumes, el modelaje y su novio Adán Banuelos, una estrella de rodeo y campeón ecuestre de gran éxito que, casualmente, es miembro del Salón de la Fama de Jinetes de la Asociación Nacional de Caballos de Corte.

“La pareja comenzó a generar rumores de citas cuando TMZ los vio besándose y tomados de la mano en Fort Worth, Texas, en octubre de 2023. Desde entonces, Hadid se mudó a Fort Worth, al menos a tiempo parcial, para estar más cerca de su hombre”, dice el tabloide Daily Mail.

Su novio Adán Banuelos habló abiertamente sobre su romance durante una entrevista en el podcast Along for The Ride.

El jinete profesional reveló que ella se mudó “felizmente” a su remolque de quinta rueda y asegura que fue genial porque realmente quería que eso fuera parte de su relación.

Bella Hadid parece atravesar por un buen momento luego de revelar que sufrió depresión hace unos años. Tras lanzar la fragancia Eternal Roots, escribió en Instagram:

“Gracias a todos por darme la oportunidad de vivir mi sueño, no solo en los negocios, sino también en la creatividad. Nos impulsan como marca y me impulsan a mí con el corazón y el alma. Estoy muy agradecida”.