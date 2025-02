La modelo Bella Hadid deslumbró con su belleza en las calles de Los Ángeles al ser captada por paparazzis.

Se unió a la tendencia sin pantalón al vestir únicamente una playera over size en color negro. La prenda tenía estampado de Vogue y la combinó con botas vaqueras en color café. Llevó una bolsa color camel de Balenciaga, que se vende por $2,000 dólares, y lentes de sol Chanel para aumentar el glamour.

Bella Hadid dejó suelta su cabellera y llevó un maquillaje que procuró una apariencia natural con base, polvo compacto y labial durazno.

EXC Bella Hadid. Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group

La estrella, de 28 años, lució sus piernas para protagonizar una sesión de fotos en Beverly Hills y días antes fue imagen de la campaña de Frankie Bikinis, donde lució un estilo Cowboy.

Deslumbró con bikinis rojos, pantalones de cuero y algunos atuendos con estrellas estampadas. Los sombreros no podían faltar en la sesión fotográfica.

El novio de Bella Hadid, Adán Banuelos, es un exitoso jinete de rodeo y ella ha adoptado esa estética.

¿Quién es el novio mexicano de Bella Hadid?

El tabloide Daily Mail dice que Adán Banuelos es una estrella de rodeo y campeón ecuestre de gran éxito que, casualmente, es miembro del Salón de la Fama de Jinetes de la Asociación Nacional de Caballos de Corte.

“La pareja comenzó a generar rumores de citas cuando TMZ los vio besándose y tomados de la mano en Fort Worth, Texas, en octubre de 2023. Desde entonces, Hadid se mudó a Fort Worth, al menos a tiempo parcial, para estar más cerca de su hombre, según el Austin American-Statesman”, señalan.

Bella Hadid se dice feliz con su vida en Texas. Dice que ahora tiene más tiempo para ella y la mayoría de sus días se han convertido en buenos.

Su novio Adán Banuelos habló abiertamente sobre su romance durante una entrevista en el podcast Along for The Ride.

El jinete profesional de 35 años reveló que ella se mudó “felizmente” a su remolque de quinta rueda y asegura que fue ue genial porque realmente quería que eso fuera parte de su relación.

“Saber que ella es un ser humano tan simple [y] que las cosas materiales no son importantes, o lo más importante. Esa quinta rueda siempre se ha sentido pequeña y luego llegas con alguien con quien disfrutas pasar el tiempo. Pasó de ser una quinta rueda a una maldita mansión”, dijo.