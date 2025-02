La celebridad Kim Kardashian no tiene límites en cuanto a sesiones de fotos se refiere y esta vez captó todas las miradas al posar en bikini en una playa de Los Ángeles, California.

La estrella de reality shows posó para los fotógrafos ataviada con un micro bikini en color azul y un top blanco de amplio escote.

Kim Kardashian, de 44 años, se revolcó en las olas, jugó con la arena y mojó su cabello para aumentar la sensualidad del photoshoot. Kim también posó cerca de una moto de agua mientras rodaba en la playa.

Kim Kardashian. Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group

Todo indica que Kardashian está preparando su colección de bikinis para el verano, pues anteriormente se le vio posando con trajes de baño de estampado animal print.

Aunque Kim Kardashian es reconocida por su cuerpo, también es criticada por llevar atuendos que reducen su cintura al máximo. La periodista Megyn Kelly criticó a la estrella por negar continuamente haberse realizado tratamientos o cirugías.

“Una vez más, ella sale y crea esta imagen, como 'oh, solo soy yo, acabo de hacer dieta', 'No lo creo. Parece que a Kim le han extirpado una costilla. Ella siempre está buscando el siguiente nivel de atención”, dijo.

La sesión de fotos se da tras anunciarse que su marca Skims ahora tiene un valor de 4 mil millones de dólares. Una de las más recientes colaboraciones la tuvo con Nike, pero también ha lanzado colecciones con firmas de la talla de Dolce & Gabbana.

En entrevista con WWD.com dijo que sí visualiza hacer un desfile de modas con su marca, pero le daría un toque especial. “Tendría que ser una experiencia más que un desfile normal, pero nunca descartaría nada”.

“Conozco cada uno de los productos que tenemos, he probado todos los productos que están saliendo. Me encanta mostrar siempre nuestras medias y fajas. Creo que es muy importante, porque uso fajas con todo y creo que antes de [Skims], no es que no estuvieran aceptadas, simplemente no estaban de moda”, agregó.

Kim Kardashian está en una gran etapa de su vida. Hace poco dijo que está saliendo con una nueva persona. Las cosas van tan serias con su “pareja misteriosa” que incluso está considerando construir un espacio de armario adicional solo para él.

“Tenía la intención de permanecer soltera. Les estaba mintiendo por completo. ¿Que no salía con nadie y que no quería amor ni atención? No creo que me conozcan”, dijo ante la cámara.

El tabloide Daily Mail señala que el último romance de Kim Kardashian fue con la estrella de la NFL Odell Beckham Jr, pero se separaron hace ocho meses.