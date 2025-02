La socialité Kim Kardashian está en boca de todos luego de protagonizar una sesión fotográfica y lucir “idéntica” a Bianca Censori.

Kim Kardashian, de 44 años de edad, posó para promocionar la nueva línea de bodysuits de su marca Skims, justo a tiempo para el Día de San Valentín. Las prendas son de color blanco y estampado de corazones de color.

“El Día de San Valentín siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Esta colección captura ese sentimiento con piezas que son románticas y tiernas a la vez. Me lo pasé genial fotografiando esta campaña y espero que todo el mundo se sienta tan seguro y hermoso con estas piezas como yo”, dijo la famosa.

Kim dejó a la vista su derriere, diminuta cintura y brazos torneados, pero lo que más llamó la atención fue su maquillaje. Sus estilistas la maquillaron como a Bianca Censori, ex pareja de Kanye West.

Presumió su rostro con un maquillaje que dejaba muy delgadas sus cejas y pronunciaba sus pómulos. Varios seguidores afirmaron que nuevamente se parecía a la ex esposa de Kanye, Bianca Censori, ya que llevaba el cabello peinado hacia atrás y tenía un maquillaje intenso en los ojos.

Las fotos salen a la luz justo cuando se da conocer que Kanye West y Bianca Censori supuestamente se encaminan al divorcio sólo 11 días después de su desnudo en la alfombra roja de los Grammy .

De acuerdo con información del Daily Mail, “se cree que acordaron verbalmente que ella recibirá un pago de 5 millones de dólares después del breve matrimonio, que comenzó en diciembre de 2022”.

“Una fuente cercana al rapero, de 47 años, confirmó que la pareja ya se separó y que esperan una presentación legal para poner fin al matrimonio en los próximos días”, anotan.

Por su parte, Kim Kardashian dijo que está saliendo con una nueva persona. Dijo que las cosas van tan serias con su “pareja misteriosa” que incluso está considerando construir un espacio de armario adicional solo para él.

“Tenía la intención de permanecer soltera. Les estaba mintiendo por completo. ¿Que no salía con nadie y que no quería amor ni atención? No creo que me conozcan”, dijo ante la cámara.

El tabloide Daily Mail señala que el último romance de Kim Kardashian fue con la estrella de la NFL Odell Beckham Jr, pero se separaron hace ocho meses.