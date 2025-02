La empresaria Kylie Jenner deslumbró al asistir al Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara.

La estrella acompañó a su novio Timothée Chalamet y ambos lucieron muy animados mientras se acurrucaban ante las cámaras.

Kylie Jenner irradió belleza con un vestido negro de corte sirena y backless con el que dejó a la vista su espectacular figura curvilínea y diminuta cintura. La prenda tenía cuello en “U” y un ligero escote side boob.

Sus estilistas dejaron que el vestido fuera protagonista y la maquillaron con tonos nude para dar una apariencia natural. Complementó su look con joyas de plata.

no words just kylie jenner pic.twitter.com/a3NJatqRFI — line (@kyliegoddss) February 12, 2025

La pareja, que comenzó a salir a principios de 2023, fue vista riendo entre la multitud, después de que Timothée posara solo en la alfombra roja, mientras Kylie se saltaba la oportunidad de la fotografía.

El actor nominado al Oscar, de 29 años, estrenó un corte de pelo pixie con su cabello oscuro corto en los lados con un mechón de flequillo en la parte delantera. Lució una llamativa camisa de estampado blanco y verde, así como una playera debajo y jeans de mezclilla.

Kylie y Timothée están pasando juntos esta temporada de premios. Mostraron su felicidad en la ceremonia de los Globos de Oro.

La madre de dos hijos, que comparte una hija de siete años, Stormi, y un hijo de tres, Aire, con su ex novio Travis Scott, nunca ha publicado Timothée en sus redes sociales, pero se dice que están más felices que nunca.

“Kylie y Timothée se comunican constantemente incluso cuando están separados.Su relación es más fuerte que nunca y se quieren mucho”, dijo una fuente a medios estadounidenses.

“Les gusta mantener las cosas lo más alejadas posible del foco de atención por el momento, especialmente porque gran parte de sus vidas están bajo el ojo público. Les gusta tener este aspecto de la vida para ellos solos por ahora”, señaló.

Kylie Jenner & Timothee Chalamet. pic.twitter.com/bK183EH7fm — Indie 505 (@Indie5051) January 6, 2025

Esto ocurre en medio de la nominación al Oscar de su novio, Timothée Chalamet, por su papel de Bob Dylan en la película biográfica A Complete Unknown.

Se enfrentará a Adrien Brody por The Brutalist, Colman Domingo por Sing Sing, Ralph Fiennes por Conclave y Sebastian Stan por The Apprentice.

Timothée fue nominado previamente en la categoría en 2018 por su elogiada actuación en Call Me By Your Name. La estrella de Dune es el actor más joven en ser nominado dos veces a Mejor Actor desde James Dean, quien murió a los 24 años.