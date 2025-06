Eva Longoria fue vista vacacionando con su familia y un grupo de amigos en las playas Marbella, España, luego de haberse saltado la boda de sus amigos Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia.

Los paparazzis la captaron divirtiéndose con su pequeño hijo Santiago a la orilla del mar, luciendo su belleza al natural con un pequeño atuendo rosa Barbie ideal para la temporada de verano que recién va iniciando.

La estrella de Esposas desesperadas hizo alarde de la figura de impacto que conserva a sus 50 años de edad con un traje de baño de dos piezas, compuesto por un sostén de triángulo con cuello halter, así como un pequeño bikini de corte bajo y cordones atados en los costados.

Al conjunto, que destacó su silueta de impacto y vientre plano, le sumó gafas solares oscuras, una camisa blanca desabotonada, así como un sombrero beige de ala ancha y discreta joyería.

Mantuvo su apariencia al natural al no utilizar maquillaje, sólo aceite para broncear. Su cabello se lució alborotado en mechones ondulados sobre la espalda.

Eva eligió pasar el fin de semana con su familia y un pequeño grupo de amigos en Marbella en lugar de asistir a la boda de sus amigos en Venecia, Italia, a la que acudieron un sinfín de invitados de alto perfil, incluidos actores y personalidades de Hollywood.

Además de enfocarse en su familia y de tomarse el tiempo para descansar y divertirse, Eva está planeando su próximo proyecto junto a CNN, el cual será la tercera parte de su programa Searching For.

De acuerdo con los informes, la celebridad planea la producción de Searching for France, una serie en la que pretende buscar y compartir lo mejor de la cocina francesa; la nueva temporada llegaría después de Searching for Mexico y Searching for Spain.

“Francia ha sido durante mucho tiempo una piedra angular de la cocina mundial y estoy encantada de asociarme con CNN para este próximo capítulo de nuestro viaje culinario y cultural”, señaló la actriz, según The Hollywood Reporter.

“Estoy ansiosa por sumergirme en las ricas tradiciones gastronómicas del país, volver a visitar las regiones que han moldeado mi propio paladar y pasión, y celebrar el arte y la herencia que hacen que la comida y la cultura francesas sean tan perdurablemente icónicas e influyentes en las cocinas de todo el mundo”, apuntó.