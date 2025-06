Lauren Sánchez ha acaparado los titulares de la prensa estadounidense recientemente debido a su mediática boda con el multimillonario Jeff Bezos, quien es fundador de Amazon y Blue Origin.

Tras 25 años de matrimonio, Jeff se separó de su esposa MacKenzie Scott, entre rumores de que la había engañado con Lauren Sánchez. La pareja comenzó su romance en 2019, cuando él todavía estaba casado con Scott y Lauren se acababa de divorciar de su esposo Patrick Whitesell.

Al parecer, cuatro meses antes de que se descubriera su relación, la pareja había disfrutado de citas románticas, encuentros en lujosos hoteles de Estados Unidos, así como paseos en helicóptero y viajes en jets privados.

Casi seis años después de haber iniciado su polémica relación, la pareja llegará al altar en medio de una millonaria boda en Venecia, según afirman los medios italianos, repleta de millonarios, modelos, empresarios y personalidades del medio del entretenimiento como Ivanka Trump, las Kardashian-Jenner y más. Pero…

¿Quién es Lauren Sánchez, la mujer que le robó el corazón al multimillonario?

Más allá de la fama que ha obtenido por ser la pareja romántica del cuarto hombre más rico del mundo a tiempo real, según Forbes, Lauren ya contaba con una larga y exitosa trayectoria en la televisión, como periodista, presentadora y como empresaria.

Comenzó su carrera como asistente en KCOP-TV en Los Ángeles, para luego ascender como presentadora de televisión y reportera de cadenas como KTVK-TV y Extra.

Entre otros trabajos que ha tenido destacan sus actuaciones y participaciones en programas como Larry King Live, Showbiz Tonight y The Joy Behar Show.

Tiene un Emmy que ganó cuando regresó a trabajar a KCOP-TV para presentar UPN 13 News y obtuvo una nominación para el mismo premio como reportera y corresponsal de la revista deportiva Going Deep.

En medio de su boom mediático por su noviazgo con el fundador de Amazon, Lauren se convirtió en una escritora infantil reconocida en la industria y fue parte del primer grupo de mujeres no astronautas en ir al espacio en un viaje turístico junto a Katy Perry.

¿Lauren Sánchez es mexicana?

La periodista no es mexicana, aunque tiene raíces mexicanas, y es que nació en una familia mexicoamericana de segunda generación de Alburquerque, Nuevo México.

Nació el 19 de diciembre de 1969, por lo que actualmente tiene 55 años; Jeff, que tiene ascendencia cubana, tiene 61 años en este momento.

Antes de convertirse en una de las periodistas latinas más reconocidas y populares de la televisión estadounidense, Lauren Sánchez creció en Nuevo México con un padre mecánico e instructor de vuelo y una madre piloto.

“Siempre estuve en el hangar mientras crecía, pero no sabía nada sobre volar. Fui a la escuela de vuelo y tenía un instructor que me preguntó: ‘Entonces, ¿qué sabes sobre volar?’. Mi respuesta fue: ‘Mantente alejado de la hélice’”, contó.

La influencia que le dejaron sus padres sirvió para que ella tuviera conocimientos en la cabina de vuelo; normalmente presume sus viajes en helicóptero en sus redes sociales.

Asimismo, tiene su propia compañía de filmación aérea llamada Black Op Aviation, fundada en 2016 y enfocada a hacer proyectos de cine y televisión desde el aire; algunas veces Lauren es quien maneja los helicópteros.

Su trabajo como piloto y productora ha servido para que pudiera colaborar en proyectos como la película Dunkerque de Christopher Nolan, campañas publicitarias para firmas como Discovery Land y el rodaje de la cinta Miss Bala.

“Este espacio está dominado por hombres. Pero no hay nada físico en volar un helicóptero. Puede medir 5 pies 1 o 6 pies 4. No hay razón para que no haya más mujeres en esto”, dijo la empresaria en una entrevista que sostuvo con The Hollywood Reporter en 2017.