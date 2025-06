La celebridad Kim Kardashian volvió a romper internet al presentar la nueva colección de trajes de baño de su marca SKIMS pero, esta vez, lo hizo acompañada de su madre, la momager Kris Jenner.

Kardashian y Jenner deslumbraron al posar para una sesión fotográfica liderada por Nadia Lee Cohen. En la sesión de fotos, lucen bikinis y trajes de baño de inspiración vintage. Quizá el más llamativo es uno con la cara estampada de un tigre.

Kris Jenner modela trajes de baño completos con estampado de rayas, mientras Kim Kardashian se atreve con modelos diminutos para mostrar cada centímetro de su figura de reloj de arena. Asimismo, sorprende con cabellera rubia y accesorios.

La nueva colección de SKIMS es una colaboración con la casa de moda de lujo Roberto Cavalli. Por eso presenta estampados exóticos de archivo de Cavalli: Fagianella, Light Zebra y Tiger Face.

Las fotos salen a la luz luego de que la revista People confirmara que Kris Jenner, de 69 años, se realizó una “transformación estética” en el rostro con el cirujano plástico neoyorquino Dr. Steven Levine.

Durante una entrevista con la revista Vogue, Kardashian contó cómo decidió que su madre la acompañara en la campaña. “Vió que estaba mirando algunas muestras mientras revisábamos todo y dijo: ‘¡Dios mío! ¡Quiero esto y esto!’. Sentí que realmente era un momento entre ella y yo y dijimos: ‘Espera, tienes que estar en la campaña’”.

SKIMS ahora tiene un valor de 4 mil millones de dólares. Una de las más recientes colaboraciones la tuvo con Nike, pero también ha lanzado colecciones con firmas de la talla de Dolce & Gabbana.

En entrevista con WWD.com dijo que sí visualiza hacer un desfile de modas con su marca, pero le daría un toque especial. “Tendría que ser una experiencia más que un desfile normal, pero nunca descartaría nada”.

“Conozco cada uno de los productos que tenemos, he probado todos los productos que están saliendo. Me encanta mostrar siempre nuestras medias y fajas. Creo que es muy importante, porque uso fajas con todo y creo que antes de [SKIMS], no es que no estuvieran aceptadas, simplemente no estaban de moda”, agregó.

Según Kim Kardashian, SKIMS siempre se ha dedicado a redefinir lo esencial. “Aportamos el nivel de innovación, inclusión y calidad que la gente espera de productos que realmente marcarán la diferencia”, señala.