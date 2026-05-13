Bella Thorne conquistó el corazón de sus millones de seguidores en internet al compartir una serie de fotografías de sí misma luciendo más bella que nunca con su nuevo cambio de look y un pequeño atuendo lencero.

La exactriz de Disney recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un carrete de fotos en las que aparece modelando un bralette lencero, hecho con malla traslúcida y encaje negro, mismo que cubrió lo necesario. La pequeña prenda contó con un detalle drapeado en el centro frontal y finos tirantes negros.

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Sumó múltiples brazaletes dorados y anillos a juego de su marca de joyería Thorne Dinasty, misma en la que ha trabajado en los últimos años a la par de su agenda como actriz y cantante.

Presumió su belleza inigualable con maquillaje ligero que le dio efecto de porcelana a su piel, labial rosado y blush a juego. Su cabello rojizo se lució bajo un estilo relajado con mechones ondulados.

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“Mérida abajo en esta perra”, escribió en el pie de publicación haciendo referencia a la princesa Mérida de la película Valiente, que tiene un look similar de cabello rojo y alborotado. La actriz regresó a este look luego de varios meses llevando el cabello color chocolate.

Más allá de su cambio de imagen, recientemente Bella Thorne fue tema de conversación en redes sociales por referirse al uso entre las celebridades de la televisión y del internet del medicamento Ozempic.

Según señaló, está en contra de lo que las personas están obteniendo con el medicamento: un peso más bajo, pero cuerpos y estándares de belleza “descabellados que nadie puede cumplir” sin poner su salud en riesgo.

“Últimamente no me he sentido bien con mi cuerpo, sobre todo con todo el mundo en Ozempic que está estableciendo estándares de belleza descabellados que nadie puede cumplir”, criticó.

Y agregó que se había sometido a una rutina de ejercicio y alimentación saludable para perder peso y lograr sus objetivos de imagen y salud: “He nadado todos los días, he sudado hasta la última gota, he caminado a todas partes y, por fin, me siento bien conmigo misma”.

La celebridad actualmente está en medio de planes de boda con el productor británico Mark Emms, con quien ha salido desde el 2022. En una entrevista para People, la actriz reveló que todavía no tienen fecha para el gran día.