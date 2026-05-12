¿Eres beneficiario de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)? En caso de que recibas esta prestación económica, es fundamental que sepas todo sobre el registro de datos biométricos y si es obligatorio. Hoy en día los adultos mayores tienen duda sobre si no hacer este trámite digital provoca la suspensión del pago; aquí te contamos lo que se sabe y que han dicho las autoridades al respecto.

Desde hace algún tiempo el IMSS comenzó a impulsar el registro de datos biométricos para diversos trámites y servicios, situación que ha generado preocupación entre pensionados y adultos mayores que temen perder su pago si no realizan este procedimiento a tiempo.

En redes sociales crecieron las preguntas sobre si el trámite sería obligatorio, cuál es la fecha límite y qué pasará con quienes aún no se registran, ya que ha trascendido que podrían perder el dinero de su pensión que se entrega mes con mes.

¿Es obligatorio el registro de datos biométricos para pensionados IMSS?

Hasta el momento, el IMSS no ha informado de manera general que el registro biométrico sea obligatorio para todos los pensionados en México.

Sin embargo, en algunos casos específicos el instituto puede solicitar la actualización de datos como parte de procesos de validación y confirmación de identidad.

Por ello, te recomendamos mantenerte atento a comunicados oficiales y verificar directamente en clínicas o subdelegaciones del IMSS si es necesario compartir esta información privada y en qué trámites.

¿Cuál es la fecha límite para hacer el registro de datos biométricos IMSS?

El instituto no ha confirmado suspensiones automáticas de pago por no registrar biométricos de manera generalizada, por lo que no hay una fecha límite este 2026.

Aun así, las autoridades sugieren mantener actualizada la información personal para evitar retrasos o problemas en trámites futuros.

¿Qué datos biométricos pide el IMSS?

En un comunicado, el IMSS indicó que como parte de su transición a la digitalización de los servicios es que podría pedir el uso de datos biométricos, esto con la finalidad de garantizar que la persona que solicite el trámite sea la titular. “Para garantizar la privacidad de los datos, es necesario que la persona haga un proceso de enrolamiento con biométricos para demostrar que es el o la titular de sus datos”, se lee en el mensaje.

De manera general, la información que se te podría pedir es:

-Huellas digitales

-Fotografía

-Firma electrónica

-Reconocimiento facial.