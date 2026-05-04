¡Atención, beneficiarios del Bienestar! Ya hay fecha de pagos para los principales programas sociales del Gobierno Federal, entre ellos la Pensión para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

Si eres beneficiario de las pensiones que reparte el gobierno junto a la Secretaría del Bienestar, lo siguiente te interesa: este lunes se ha revelado el calendario de pagos del bimestre mayo-junio 2026. Sigue leyendo para conocer todos los detalles de cuándo cobrar y cuánto te toca.

¿Cuándo pagan la Pensión Bienestar en mayo? ¿Cuánto te toca cobrar?

De acuerdo con lo anunciado por la nueva secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, los pagos se llevarán acabo a partir de este lunes 4 al 27 de mayo , correspondiente al bimestre mayo-junio de las siguientes pensiones y con estos montos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales

6 mil 400 pesos bimestrales Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

3 mil 100 pesos bimestrales Pensión Personas Discapacitadas: 3 mil 300 pesos bimestrales

3 mil 300 pesos bimestrales Programa Madres Trabajadoras: 1,659 bimestrales por hijo menor de 4 años

1,659 bimestrales por hijo menor de 4 años Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos mensuales

Calendario de pago Pensiones Bienestar mayo 2026

Lunes 4: Letra A

Martes 5: Letra B

Miércoles 6: Letra C

Jueves 7: Letra C (también se paga el programa Sembrando Vida)

Viernes 8: Letras D, E, F

Lunes 11: Letra G

Martes 12: Letra G

Miércoles 13: Letras H, I, J, K

Jueves 14: Letra L

Viernes 15: Letra M

Lunes 18: Letra M

Martes 19: Letras N, Ñ, O

Miércoles 20: Letras P, Q

Jueves 21: Letra R

Viernes 22: Letra R

Lunes 25: Letra S

Martes 26: Letras T, U, V

Miércoles 27: Letras W, X, Y, Z

🔴 CALENDARIO DE PAGO

En la #MañaneraDelPueblo, la secretaria @Letamaya informó que del 4 al 27 de mayo se realizará el depósito del bimestre mayo-junio de las #PensionesBienestar y de los programas #MadresTrabajadoras y #SembrandoVida.https://t.co/oMCi0gEywT pic.twitter.com/WEyRDV7h01 — Bienestar (@bienestarmx) May 4, 2026

¿Quiénes cobran hoy 4 de mayo las Pensiones Bienestar?

Dado que hoy lunes 4 de mayo inician los pagos de las pensiones ya mencionadas, los primeros en recibir su apoyo económico son todos aquellos beneficiarios que su primer apellido inicie con la letra A.

Durante esta semana, los beneficiarios que recibirán sus pagos son todos aquellos que tienen las siguientes letras iniciales en su primer apellido:

A: Lunes 4 de mayo

B: Martes 5 mayo

C: Miércoles 6 de mayo

C: Jueves 7 de mayo

D, E, F: Viernes 8 de mayo

Estas pensiones son parte de los programas sociales del Gobierno Federal para el apoyo de mexicanos que más lo necesitan, por situación de pobreza o por habitar zonas marginadas en todo el país.

El depósito de los recursos se llevan a cabo en orden a través del Banco del Bienestar y sin intermediarios. Los beneficiarios pueden cobrar con la Tarjeta del Bienestar que se les entrega tras ser aceptados en cada programa.