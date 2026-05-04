El mexicano Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo', ha pedido a un tribunal federal de Nueva York su extradición a México, tras ser declarado culpable en 2019 de delitos relacionados con el narcotráfico en esa misma corte.

El 23 de abril, Guzmán detalló en una carta escrita a mano en inglés y publicada este lunes por el tribunal, que está " luchando por una extradición a México" .

"Solicito ante los tribunales de distrito que se respeten mis derechos a solicitar mi extradición y pedir modificaciones respecto a la violación de mi sentencia, en aras de la equidad en la legislación federal", escribió.

Joaquín "El Chapo" Guzmán cumple cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad en Colorado, tras su arresto en 2016 y su condena en 2019.

En la década de los 90, él junto con Ismael "El Mayo" Zambada cofundaron el Cártel de Sinaloa, el cual actualmente es uno de seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente estadounidense Donald Trump.