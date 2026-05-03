En las últimas horas, en redes sociales ha estado circulando un video del maquillista de la reina de belleza Fátima Bosch en el que habla sobre Ángela Aguilar y las posibilidades de trabajar con ella; en el clip, tomado de un live, se refiere a la cantante de regional mexicano como “una niña felicita y muy nefasta”. A continuación te contamos todo.

LEE MÁS: Hailey Bieber impone moda primaveral con diminuto short y bralette naranja

En dicho video, el maquillista Pepe Gutiérrez, conocido por trabajar con varias celebridades de renombre en México y Estados Unidos, incluida la miss universo Fátima Bosch, responde los cuestionamientos de sus seguidores en el live acerca de trabajar con Ángela Aguilar y sobre qué opina de ella en medio de la polémica que la envuelve.

Gutiérrez respondió tajante cuando se le preguntó si está interesado en trabajar con la nieta de Flor Silvestre: “¿Cómo creen que quisiera maquillar a Ángela Aguilar? Yo no tengo ganas ni de conocerla siquiera. Nunca jamás la maquillaría”.

Pero eso no es todo, el maquillista calificó a la cantante como “una niña muy felicita” con la que no trabajaría nunca ni aunque le pagaran cualquier cantidad de dinero porque siempre se le ha hecho “fea”. incluso antes de que se involucrara en los escándalos amorosos con Christian Nodal.

“Siento que ha de ser nefasta, de esas que no te deja maquillarla a gusto porque se siente bonita, como que: ‘Ay, no, ponme poquito’. La neta, jamás se me antojaría maquillar a Ángela Aguilar, jamás. Qué hueva”, señaló.

“Ni aunque me pagara lo que me pagara, no. Qué hueva. Independientemente a que antes de que la funaran, yo siempre había dicho: ‘Ay, qué niña tan feícita, qué hueva’, porque la maquillaba un conocido mío. Se me hace muy equis la chamaca”, agregó.

Hasta el momento ni Ángela ni Pepe Gutiérrez han hablado al respecto de forma pública. En las redes del maquillista, sus seguidores le han mostrado su apoyo y respaldado sus comentarios, destacando que sólo fue libre en dar su opinión y que “habló con la verdad”.

“Nueva seguidora, gracias por se la voz de muchos”, “Escuché lo que dijiste sobre Ángela, o sea, realmente te admiro”, “Aquí es la cuenta del que habla con la puritita verdad”, “Dijiste lo que todos pensábamos”, “Nueva seguidora porque dijiste lo que muchas pensamos”, son algunos comentarios que se leen en su Instagram.

Otros usuarios más han expresado su molestia en diferentes redes, señalando que Pepe no debió hablar del físico de Ángela Aguilar ni referirse a ella con tales adjetivos porque no la conoce siquiera.

Más allá de opinar de Aguilar, el maquillista también respondió a todos aquellos que le preguntaron sobre lo que piensa de Cazzu. Pepe Gutiérrez señaló que la argentina tiene cara de “brujita”, aunque tiene “un cuerpazo”.

“La señora Cazzu tiene cuerpazo, pero sí, efectivamente tiene cara de brujita. Eso era lo que es, ajá“, señaló.