La exviolinista de Nodal, quien formó parte del equipo del sonorense, ha desatado polémica tras reaparecer en redes sociales con un video que, según los internautas, podría revelar quién es el siguiente artista con el que trabajará: se trataría de Fuerza Regida, una de las agrupaciones más influyentes del momento dentro de los corridos tumbados. Pero, ¿qué fue lo que pasó e hizo Esmeralda Camacho para que se rumore esto? Te contamos lo que se sabe y la reacción de sus seguidores, quienes aseguraron que el yerno de Pepe Aguilar “se arrepentirá” de haberla dejado ir.

Hay una relativa calma en la dinastía Aguilar y Christian Nodal, al menos es lo que han tratado de demostrar Ángela y su esposo ahora que reaparecieron en público después de los escándalos que los persiguieron, especialmente, el de la modelo del video “Un vals”, canción que el sonorense le dedicó a su pareja, pero que terminó teniendo como protagonista a una mujer idéntica a Cazzu.

Antes de que estallara esta ola de polémicas en contra de la pareja, surgió otra que también causó revuelo y que señaló directamente a Ángela Aguilar como la responsable de que sucediera: Esmeralda Camacho ya no trabaja con Nodal y, de acuerdo con los internautas, esto se debería a que la joven de 22 años no toleró que se vinculara a su marido con la violinista.

A pesar de la situación, Esmeralda Camacho compartió que continúa con proyectos y que seguirá en el mundo de la música, que es lo que verdaderamente le apasiona. Por eso, en sus videos de TikTok demuestra lo mucho que le gusta el género regional mexicano, tal es el caso de un clip que compartió, el cual generó decenas de reacciones.

En el video aparece vestida con una minifalda café a juego con una botas, además de un top animal print que combinó con una bolsa roja; Esmeralda acompañó las imágenes con una frase de la canción “Harley Quinn” de Fuerza Regida y Marshmello que dice: “Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean, crazy, la plebe está buena”.

Además de los halagos que cientos de usuarios de redes sociales le dijeron, también despertó varios comentarios que aseguran que la exviolinista de Nodal podría haber dado una pista de que pronto colaborará o se unirá con Fuerza Regida, lo que, aseguraron, sería un “duro golpe" para el esposo de Ángela ya que Esmeralda era un gran elemento en su equipo y la dejó ir.

Comentarios como “Se arrepentirá” y “Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde” aparecieron en la publicación de TikTok de la exviolinista de Nodal, quien ya acumula más de de 740 mil seguidores en dicha red social.