Mientras Christian Nodal y Ángela Aguilar atraviesan su peor crisis (la cual aseguran, los tendrían separados en este momento), la exviolinista del cantante, Esmeralda Camacho, robó miradas en redes sociales luego de que compartiera una serie de imágenes en las que presumió un sensual look de sirena con el que dejó con la boca abierta a todos. “Con razón le gusta al esposo de Ángela”, escribieron los internautas.

Aunque no hubo un anuncio oficial de parte de Esmeralda Camacho en el que señalara que ya no trabaja con Christian Nodal, su actual situación laboral quedó al descubierto luego de que borrara de su perfil de Instagram que formaba parte del equipo de Nodal como violinista.

En su momento, la violinista acompañó al intérprete de "Adiós Amor" en giras y presentaciones, incluso hasta hace algunos meses participaba en el show del cantante, pero todo cambió de un momento a otro.

Ahora que la joven ya no es violinista de Nodal sigue compartiendo parte de su trabajo en sus redes sociales, como el último show que tuvo, que fue en Puebla y en el cual lució un sensual look de sirena, el cual impactó a sus seguidores y público en general.

En un video, la exviolinista de Nodal compartió con sus seguidores cómo logró ese atuendo que los internautas catalogaron como “espectacular”; la joven mostró el paso a paso, las prendas que utilizó y, al final, reveló el look completo, en el que predomina el color morado con fantasía brillante y tonos metálicos.

Su look de sirena incluyó un bikini de cintura alta, un top sujetado al cuello, medias de red y un velo. El video rápidamente acumuló miles de reacciones: “Esta mujer sí es hermosa”, “El talento ya lo tienes”, “Qué hermosa sirena”, “ Simplemente fabulosa”, “Con razón le gustaba a Nodal” y “No, pues la "¡¡Voy a ser tía!!" la tenia muy difícil, por no decir imposible”, fueron algunos de los comentarios.

Este inesperado video de la exviolinista de Nodal coincide con un momento complicado para el cantante, quien junto a Ángela Aguilar enfrenta fuertes rumores de una posible separación. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una ruptura, la especulación ha crecido en redes sociales y medios de comunicación, alimentada por la ausencia de apariciones conjuntas recientes y por el escándalo que se generó por el parecido de la modelo del video “Un vals” con Cazzu y Ángela.