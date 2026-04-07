Los usuarios de redes sociales se lanzaron en halagos para la violinista de Nodal luego de que compartiera imágenes en las que luce un sensual bikini rojo con el que atrajo las miradas; por el contrario, Ángela Aguilar se llevó todas las críticas de la Internet ya que también compartió una serie de fotos, pero fue duramente señalada por su estilo “aseñorado”, el cual según los internautas, no le favorece.

Hace unas semanas trascendió la noticia de que Esmeralda Camacho ya no es violinista de Nodal, pues además de que ya no ha aparecido en los conciertos del cantante, la artista quitó de su descripción de Instagram que trabaja con el intérprete de “Dime Cómo Quieres”, por lo que se especula que terminó su relación laboral o bien, en redes se comenta que Christian podría haberla despedido después del escándalo que los vinculó sentimentalmente.

Pero ahora que Esmeralda Camacho se fue de vacaciones a Japón, estuvo compartiendo varias fotografías y videos, los cuales, según las redes, podrían ser indirectas para Nodal, quien está a unos cuantos meses de cumplir dos años de casado con Ángela Aguilar. En las más recientes imágenes de la violinista, se le ve disfrutar del sol y la playa en Okinawa, mientras luce un traje rojo con puntos blancos, además de una blusa floreada.

“‘Wow no son esponjas’ dice Nodal”, “Nada que ver con Ángela”, “Nodal mirando”, “Está mejor que Ángela”, “Por donde quiera que la veas es hermosa”, “Yo que Nodal pido el divorcio en mayo” y “Presumiendo que no ocupa esponjas” fueron algunas de las reacciones en redes.

A la par que los internautas comentaron las imágenes de la violinista de Nodal en bikini rojo, también, criticaron a Ángela Aguilar, quien recientemente compartió varias fotografías en su canal de WhatsApp, en las que se le ve disfrutando de la playa en compañía de su esposo. En su caso, las redes señalaron que para tener 22 años, la hija de Pepe Aguilar se viste con ropa que la hace lucir mucho mayor.

Usuarios señalaron que la forma de vestir de la joven resulta “más conservadora” o incluso “aseñorada”, en contraste con la imagen fresca de la violinista. “¿Cuántos años tiene, 22 o 56?”, “Aguas, Angelita, si te vistes así te van a cambiar”, “¿Por qué se suma años?”, “Qué mal se ve” y “Ojalá alguien la asesore pronto en su imagen”, fueron algunas de las críticas.

Los internautas aprovecharon la situación para bromear y advertirle a Ángela que se prepare, ya que pronto comenzará mayo por lo que es importante que esté atenta, pues a su marido “le rinde muy bien” ese mes, por lo que se puede separar, enamorar y casar con otra persona en cuestión de 31 días.