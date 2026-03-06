Las polémicas no terminan para Ángela Aguilar quien ahora tuvo que enfrentar el rechazo público de parte de Amanda Miguel, quien hace unos días descartó hacer una colaboración con la esposa de Nodal, además de que precisó que “no le llamaba la atención su voz”. Ante los comentarios de la estrella argentina, los usuarios de redes sociales recordaron cuando la joven de 22 años confesó que la canción “El Me mintió” era su favorita.

Pese a que hace unos días Ángela compartió un mensaje en su canal de WhatsApp asegurando que no se va a retirar por los escándalos, lo cierto es que algunos colegas de la industria han comenzando a hacerse a un lado cuando se trata de trabajar con ella. La polémica que rodea su romance y la forma en la que empezó a salir con Christian Nodal es algo que la mantiene constantemente bajo los reflectores y la crítica.

Usuarios en redes sociales han comentado que en toda la controversia la que más ha perdido es ella, pues ha tenido que cancelar conciertos. Pero no sólo eso, sino que señalan que lo acontecido con ella, Nodal y Cazzu también podría haber contribuido a que Amanda Miguel no quiera trabajar con ella.

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, Amanda Miguel contó que está planeando un disco de duetos con artistas femeninas y reveló que no contempla trabajar con Ángela Aguilar. Cuando fue cuestionada sobre la intérprete contestó: “No me llama la atención su voz”.

Luego de esta respuesta, las redes aplaudieron a Amanda Miguel y su actitud hacia la hija de Pepe Aguilar, quien apenas a mediados del año pasado reveló a Buzz Feed que cuando iba a un karaoke, su canción favorita para interpretar es “El me mintió”, además de “I Will Always Love You” de Whitney Houston.

"Amanda Miguel todo México te amaaaaa”, “Amo que lo diga una señora de 60 años”, “Amanda Miguel nos representa”, “Pues okey!!!! El verdadero me vale m*dre sin decir me vale m*dre”, “Se le están acabando los ídolos Angelita”, “Qué feo ha de ser ser Ángela Aguilar y que las personas que admires, no te soporten”, “Un tal Pepe Aguilar no va a soportar” y “Ahorita la Ángela la deja de seguir”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.