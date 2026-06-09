La influencer Anastasia Karanikolaou viajó al Caribe junto con su mejor amiga, Kylie Jenner, para celebrar el décimo aniversario de Kylie Cosmetics.

La magnate del maquillaje realizó un viaje entre amigas y colaboradoras para celebrar a su marca en las Islas Turcas y Caicos. Los días estuvieron llenos de sol, arena y muchos regalos de Kylie Cosmetics para promocionarlos.

Anastasia Karanikolaou aprovechó el viaje para presumir su figura de reloj de arena ataviada con espectaculares bikinis. Uno de los más aplaudidos fue un modelo en azul cielo, con círculos plateados en el contorno. Posó sobre la arena y lució su belleza al natural.

En otra galería de fotos, Anastasia Karanikolaou lució un bikini de estampado animal print y en uno más llevó un top deportivo color blanco y short negro. Usó lentes de sol en color negro y deslumbró.

Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.

Kylie Jenner describió a Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.