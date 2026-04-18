La influencer Anastasia Karanikolaou elevó la temperatura de Instagram con una atrevida sesión de fotos, acompañada de una de sus mejores amigas, Victoria Villarroel.

Ambas posaron sobre una cama y el piso ataviadas con atuendos en color negro. Stassie Baby, como también es llamada en redes sociales, usó una camiseta y pantalones de transparencias que dejaron a la vista su lencería.

Villarroel optó por una blusa de transparencias y lentejuelas, combinada con pantalones de cuero. Usaron unos sombreros negros que tenían bordado el nombre de Cartier.

Las amigas de Kylie Jenner tienen un podcast llamado Better Half y usaron las imágenes para promocionarlo luego de asistir en grupo al famoso festival Coachella, donde Justin Bieber fue headliner.

Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.

Kylie Jenner describió a Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.