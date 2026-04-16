¡Atención, Sheerios! Como sabemos, Ed Sheeran regresará a México después de nueve años para ofrecer un concierto en el Estadio Ciudad de los Deportes el 11 de diciembre de 2026 .

Mientras llega el gran día para escuchar de nuevo Shape of You o Photograph, el cantante británico está siendo la sensación por traer un sistema de venta que que evitará a los abusivos revendedores.

Preocupado por sus fanáticos mexicanos y proteger sus propias ventas, Ed Sheeran se está blindando de la reventa en México con un sistema que promete mucho y que será aplicado de forma estricta a la hora de acceder al show. ¿De qué va su método antirreventa? Aquí te lo explicamos todo.

De acuerdo con los términos y condiciones del anuncio del concierto en el Estadio de los Deportes, aka el Estadio Azul, los fans sólo podrán acceder al recinto si fueron las personas que compraron los boletos o si van acompañados de ellos, en caso de grupos, debido a que los asistentes deberán presentar sí o sí una identificación oficial ya que el boleto estará vinculado a su nombre.

En caso de que el comprador principal vaya acompañado de un grupo, todos deberán entrar al mismo tiempo; asimismo si los boletos fueron un regalo, el comprador principal debe acceder con la persona que recibió el obsequio presentando su identificación.

Dentro de su sistema antirreventa, Ed Sheeran está limitando la venta a seis boletos por cliente ; en caso de hacer una segunda compra, el usuario deberá presentar otro nombre con identificación oficial y tarjeta bancaria diferente a la primera.

Con el objetivo de evitar la llamada “reventa no ética”, estos son los requisitos que el intérprete y su equipo de organización están solicitando para acceder al show:

Boleto

Correo de confirmación

Identificación válida (credencial de elector, licencia de conducir vigente pasaporte vigente)

En caso de que el comprador principal no pueda asistir al concierto, no podrá revender el boleto y se le cancelará la compra. Por su parte, a las personas que compren en sitios como Viagogo se les prohibirá el acceso.

Estas medidas no son las únicas destacables en su sistema. Los boletos estarán disponibles hasta 3 días antes del evento en Funticket.MX, que es la boletera elegida para la venta, una vez que estén disponibles, podrás enviarlos a tu Wallet para escanearlos en la entrada. Toma en cuenta que si hay algún fallo de escaneo, el personal del estadio en taquilla podrán ayudarte.

¡Ojito aquí…! Los boletos no estarán disponibles antes de este plazo ni se podrán imprimir.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Ed Sheeran y cuánto costarán?

Agarra bien tu quincena porque la venta general, y única, ocurrirá el próximo lunes 20 de abril a las 11 am hora del centro de México.

Los precios disponibles por zona son los siguientes:

Palcos (Boxes): $ 7,901

$ 7,901 Platea Lateral A: $ 6,069

$ 6,069 General A: $ 5,267

$ 5,267 Platea Lateral B: $ 4,866

$ 4,866 Freedom: $ 4,351

$ 4,351 Preferente Lateral: $ 4,065

$ 4,065 General: $ 2,977

$ 2,977 Platea Cabecera A: $ 2,290

$ 2,290 Platea Cabecera B: $ 1,832

$ 1,832 Preferente Cabecera General: $ 1,718

Estos precios ya incluyen cargos por servicio, que es de máximo 12.5 por ciento, por lo que no tendrás que pagar cargos ocultos o inesperados a la hora de hacer la transacción.

Teniendo en mente todo esto, ahora sí, pon tu lista de reproducción de Ed Sheeran para que vayas calentando la garganta.