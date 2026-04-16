La polémica en torno a Kristi Noem y su esposo Bryon Noem escala tras revelarse millonarias deudas y presuntos gastos en modelos de OnlyFans, de acuerdo con nuevas investigaciones del tabloide británico Daily Mail.

Documentos financieros revelados por el medio de comunicación muestran que la pareja ha contraído más de 2.6 millones de dólares en préstamos desde 2020, mientras surgen señalamientos sobre fuertes desembolsos en contenido para adultos, principalmente hechos por Bryon, a quien hace unos días exhibieron por llevar una doble vida vestido de mujer, con fetichismo por los senos grandes.

Las investigaciones del Daily, basados en documentos oficiales de la Oficina de Ética Gubernamental en 2025 indican que la familia Noem acumuló deudas que oscilan entre 2.65 y 3.35 millones de dólares en los últimos cinco años. En paralelo, reportes apuntan a que Bryon Noem habría destinado decenas de miles de dólares a mujeres que él mismo describía como “rubias tontas”, lo que ha encendido el debate sobre sus finanzas personales.

Uno de los casos más llamativos es el de Nicole Raccagno, quien aseguró haber recibido más de 30 mil dólares desde una cuenta vinculada a Bryon. Según su testimonio, el dinero fue utilizado en artículos de lujo como zapatos, bolsos, joyería y procedimientos estéticos para el aumento del tamaño del pecho, además de pagos mensuales por contenido privado.

Hace unos días Raccagno dio una entrevista en exclusiva al medio exhibiendo al esposo de la exsecretaria de seguridad de Donald Trump, con temas sobre el pago de miles de dólares, así como una propuesta de matrimonio. De acuerdo con los reportes, hubo pagos recurrentes de hasta mil 500 dólares mensuales .

Por su parte, otras mujeres también habrían recibido transferencias que superan los 25 mil dólares , lo que refuerza las sospechas sobre el flujo constante de dinero hacia este tipo de servicios por parte de Bryon.

La situación, más allá de haber generado polémica por la otra vida de Noem mientras su esposa era fiel aliada del Donald Trump en cuestiones de migración, ha generado críticas sobre cómo la pareja había financiado su estilo de vida durante años, en especial porque Kristi Noem se ha dedicado a la política en las últimas décadas, incluso fue gobernadora de Dakota del Sur antes de ser contratada por el Departamento de Seguridad Nacional al inicio de la administración Trump.

Según destaca la investigación, los Noem tienen acumulados créditos hipotecarios y comerciales de millones de dólares, además de financiamientos empresariales.

En torno a la polémica desatada por la revelación de la doble vida de Bryon y todo lo relacionado a ello, expertos en seguridad han advertido que el tema de los Noem podría representar un riesgo. El exoficial de la CIA Marc Polymeropoulos señaló que los gastos personales y posibles vulnerabilidades financieras podrían ser utilizados como punto de presión por externos.

“Si un medio de comunicación puede descubrir esto, se puede asumir con un alto grado de certeza que un servicio de inteligencia hostil también lo sabe”, apuntó Polymeropoulos en entrevista con el tabloide.

“Si alguien es económicamente vulnerable, un servicio de inteligencia hostil podría acercarse a esa persona por ese camino”, agregó.

Hasta el momento, ni Bryon Noem ni Kristi, así como su entorno han dado una respuesta clara a estas acusaciones. Después de que explotara la polémica por los fetiches de Bryon y la revelación de su segunda vida, la exsecretaria de seguridad, a través de un portavoz dijo estar “ está devastada”, y agregó: “La familia quedó completamente sorprendida por esto y pide privacidad y oraciones en estos momentos”.