Donald Trump avivó la polémica en internet luego de poner una nueva imagen de inteligencia artificial en la que aparece siendo abrazado por Jesucristo tan sólo un día después de haber publicado un meme en el que se representaba como El Salvador.

A través de su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos compartió una captura de pantalla de una cuenta llamada Irish For Trump en X, en la que aparece junto a Jesús y el texto “Nunca fui un hombre muy religioso… pero, ¿no parece, con todos los monstruos satánicos, demoníacos y que sacrifican niños que están siendo expuestos… que Dios podría estar jugando la carta de Trump?”.

“Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste esto, ¡pero a mí me parece bastante bien! Presidente DJT”, escribió en la publicación.

Poco después de compartir dicho meme hecho con IA, el político mexicano Eduardo Verástegui lanzó un mensaje incendiario, aunque sin mencionar nombres, y señalando que es hora de que “el payaso se largue y llegue la sensatez”.

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“Creo que ya está llegando la hora de que el payaso se largue y llegue la sensatez. Creo que la Victoria está lista y preparada para la verdadera victoria y la verdadera libertad. Virgen de Luján, ruega por nosotros”, escribió en X refiriéndose a Nuestra Señora de Luján.

Creo que ya está llegando la hora de que el payaso se largue y llegue la sensatez.



Creo que la Victoria está lista y preparada para la verdadera victoria y la verdadera libertad.



Virgen de Luján, ruega por nosotros. — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) April 15, 2026

En los comentarios los usuarios señalaron que hablaba de Argentina y sus problemas económicos, aunque otros aseguran que el mensaje fue dirigido a Donald Trump por mostrarse junto a Dios en el reciente meme.

Cabe resaltar que la primera imagen de Trump como Jesús fue catalogada como “blasfemia” por parte de Verástegui. El político conservador dijo: “En todo hay límites. Esto no está bien. Blasfemia”.

La publicación de esta nueva imagen escaló la polémica que explotó tras la primera imagen en la que aparece como Jesús sanando a las personas y protegiendo a Estados Unidos, de la que dijo compartió porque él pensó que se veía como un médico de la Cruz Roja y que posteriormente eliminó por la polémica.

En un breve comunicado que le dio a la prensa, Trump dijo sobre la imagen: “Lo interpreté como una imagen mía haciendo de médico, curando a la gente; ahí estaba la Cruz Roja, había personal médico a mi alrededor (...) Y yo era como el médico, ya sabes, jugando a ser médico y curando a la gente, Así es como se interpretó. Eso es lo que pensó la mayoría de la gente”.

Donald Trump reconoció que retiró la polémica imagen luego de que generara confusión entre los usuarios. El propio mandatario explicó que decidió eliminarla para evitar malentendidos, señalando que “la gente estaba confundida”.

La controversia escaló hasta el ámbito político, donde el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, confirmó que le pidió directamente a Trump borrar la publicación. Su intervención refleja la preocupación dentro de su propio partido por el impacto que el contenido pudiera tener en la opinión pública.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance salió en defensa de Trump al asegurar que la imagen era simplemente una “broma” que no todos entendieron. Según explicó, la eliminación del contenido respondió precisamente a la reacción del público, que no interpretó el tono humorístico que, según él, se pretendía transmitir.