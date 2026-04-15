Un director escolar en Estados Unidos resultó lesionado en medio de un tiroteo luego de que logró someter al agresor, quien fue identificado como un exalumno que buscaba recrear el ataque de 1999 en Columbine, donde 13 personas fallecieron.

De acuerdo con The Guardian, el ataque ocurrió el pasado 7 de abril y quedó grabado por las cámaras de seguridad del Instituto Pauls Valley, ubicado en Oklahoma.

Los reportes citados de la policía local indican que el joven se graduó de este plantel el año pasado y que el día de los hechos tomó dos armas de su casa para luego acudir al instituto " con la intención de matar a estudiantes, a la instalación y finalmente a sí mismo ".

Se reveló que el implicado apuntó contra un grupo de estudiantes a quienes les gritó que se tiraran al piso antes de empezar a disparar.

Luego apuntó directamente contra un estudiante, pero al momento de jalar el gatilló la pistola falló.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran que, en medio del caos, el sospechoso caminó armado por los pasillos.

De pronto, el director Kirk Moore sorprendió al joven abalanzándose sobre de él hasta someterlo contra un sillón, donde logró desarmarlo con ayuda de otro hombre que se acercó a auxiliarlo.

🇺🇸🚨| El director de la escuela secundaria Pauls Valley en Oklahoma, Kirk Moore, enfrentó y redujo a un tirador dentro del plantel.



Durante la acción recibió un disparo en la pierna, pero logró desarmar al individuo y evitar más víctimas. pic.twitter.com/RoVGEOQOCr — Actualidad Mundial (@ActualidaMundo) April 14, 2026

En medio del forcejeo, el director resultó herido en una pierna por lo que fue trasladado a un hospital, donde se reporta estable.

El presunto agresor fue detenido por la policía local y trasladado a una cárcel de la región.

Las autoridades impusieron una fianza de más de un millón de dólares y establecieron el 8 de mayo como la fecha de su primera audiencia.

De acuerdo con NBC News, el jefe de policía reconoció la valentía de Kirk Moore y la capacitación que ha tenido para reaccionar ante estas situaciones.

"No tengo ninguna duda de que salvó vidas a niños."