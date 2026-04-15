Renovar la visa americana de turista sin entrevista se ha convertido en una de las alternativas más buscadas por quienes ya han viajado a Estados Unidos y desean seguir haciéndolo sin enfrentar un proceso largo, costoso o desgastante. Para 2026, una de las principales preguntas es si realmente es posible agendar este trámite en un solo día y sin presentarse ante un oficial consular.

La respuesta es alentadora: en México, las citas para renovación de visa sin entrevista ya son inmediatas en todos los consulados, siempre y cuando el solicitante cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de Estado.

¿Cuánto tiempo se tarda en renovar la visa sin entrevista?

Actualmente, el tiempo de espera para agendar la renovación sin entrevista es de solo un día en todos los consulados de Estados Unidos en México. Esto permite iniciar el trámite prácticamente de inmediato, algo ideal para quienes tienen un viaje próximo.

Tiempos de espera por consulado

Nogales: 1 día.

Mérida: 1 día.

Ciudad Juárez: 1 día.

Matamoros: 1 día.

Hermosillo: 1 día.

Guadalajara: 1 día.

Tijuana: 1 día.

Nuevo Laredo: 1 día.

Ciudad de México: 1 día.

Monterrey: 1 día.

Esto no significa que la visa se entregue en 24 horas, pero sí que puedes agendar tu cita y entregar documentos casi de inmediato, sin meses de espera.

¿Quiénes pueden renovar la visa sin entrevista?

No todas las personas califican para este beneficio. La renovación sin entrevista está dirigida a solicitantes con un perfil muy específico. Para ser elegible, debes cumplir con todas estas condiciones:

Tu visa anterior fue B1, B2 o B1/B2 con vigencia de 10 años.

La visa venció hace menos de 12 meses.

Tenías al menos 18 años cuando se te expidió la visa anterior.

Estás solicitando desde tu país de nacionalidad o residencia.

Nunca te han negado una visa, o la negativa ya fue perdonada.

No presentas inelegibilidades aparentes según la ley migratoria.

Es importante saber que cumplir los requisitos no garantiza al 100 % la exención: el consulado puede solicitar una entrevista en cualquier momento si lo considera necesario.

Cambios importantes en la política de entrevistas

Desde el 2 de septiembre de 2025, hubo un cambio relevante en las reglas de exención.

Los menores de 14 años y los mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista, lo que significa que ahora deberán presentarse en el consulado, incluso si antes podían renovar sin acudir personalmente.

Este ajuste aplica a nuevas solicitudes y renovaciones, por lo que es clave tomarlo en cuenta al planear el trámite.

Cómo renovar la visa americana sin entrevista paso a paso

El proceso es sencillo si lo haces en orden y con información correcta:

Llena el formulario DS-160.

Disponible en: https://ceac.state.gov.

Asegúrate de que toda tu información coincida con tu visa anterior.

Crea una cuenta y paga la solicitud

Ingresa a: https://ais.usvisa-info.com.

Desde ahí se realiza el pago y se administra la cita.

Agenda tu cita en el CAS

El Centro de Atención al Solicitante es donde entregarás documentos y datos biométricos, si el sistema lo solicita.

El sistema evalúa si calificas para la exención

Durante el proceso, el sistema indicará automáticamente si puedes renovar sin entrevista.

Entrega tus documentos

Si eres elegible, solo deberás seguir las instrucciones para dejar tu documentación, sin pasar con un oficial consular.

Espera la resolución

Recibirás una notificación para recoger tu visa o recibirla por mensajería, según lo hayas elegido.

Recomendación clave para renovar en un día y sin entrevista

Si quieres aumentar tus probabilidades de evitar la entrevista, renueva tu visa antes de que cumpla un año de haber vencido.

Si dejas pasar más tiempo, aunque hayas tenido visa anteriormente, deberás presentarte en persona ante un oficial consular.