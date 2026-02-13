Renovar la visa americana no requiere esperar a que expire. De hecho, es posible iniciar el trámite antes del vencimiento, una opción especialmente útil para evitar contratiempos si tienes viajes próximos. De acuerdo con autoridades consulares, la visa anterior será cancelada o retenida cuando se expida la nueva, pero mientras el documento siga vigente, puedes seguir viajando sin problema.

La Embajada de Estados Unidos en México señala que “queda a criterio de cada solicitante si desea comenzar su trámite con anticipación” y recomienda revisar la disponibilidad de citas en el consulado donde se planea realizar el procedimiento.

¿Puedo renovar mi visa antes de que expire?

Sí. Puedes iniciar el trámite en cualquier momento, incluso si todavía faltan meses para que venza. Durante el proceso:

Tu visa actual seguirá siendo válida para viajar hasta que se cancele.

La cancelación ocurre al presentarte en el CAS o en la entrevista, o cuando llegue la fecha de vencimiento, lo que ocurra primero.

Si decides esperar, también puedes renovar después de que tu visa haya expirado. Sin embargo, hacerlo dentro de los primeros 12 meses después del vencimiento aumenta la probabilidad de obtener la renovación sin entrevista.

¿Cuál es la vigencia de la visa americana?

La visa de turista B1/B2 generalmente tiene una vigencia de 10 años, aunque un oficial consular puede otorgarla por un periodo menor dependiendo del caso.

Para revisar exactamente cuánto dura tu visa, consulta:

Date of Issue (fecha de expedición).

Expires On (fecha de vencimiento).

Durante ese periodo puedes viajar a Estados Unidos múltiples veces, siempre respetando las reglas de estancia temporal—tu visa no define cuánto puedes quedarte, solo te permite solicitar entrada.

Costo de renovación en 2026

Renovar la visa de turista cuesta 185 dólares, equivalentes a aproximadamente 3,300 pesos, dependiendo del tipo de cambio. Este pago es no reembolsable, incluso si la solicitud es rechazada, y aplica igual para primeras solicitudes y renovaciones.

¿Qué pasa si tu visa expira?

Una visa vencida no puede usarse para ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, no todo está perdido: si cumples con los requisitos, podrías renovarla sin entrevista, lo que agiliza el trámite y evita acudir al consulado.

Renovación sin entrevista: requisitos clave

El Departamento de Estado permite que ciertos solicitantes renueven su visa B1/B2 sin presentarse ante un oficial consular si cumplen con estas condiciones.

Tu visa anterior era B1, B2 o B1/B2 con validez de 10 años.

con validez de 10 años. Venció hace menos de 12 meses.

Tenías 18 años o más cuando fue emitida.

Realizas el trámite desde tu país de nacionalidad o residencia.

Nunca te han negado una visa (o cuentas con un perdón aprobado).

No tienes inelegibilidades aparentes.

Es importante recordar que, aun cumpliendo todos los requisitos, el consulado puede solicitar una entrevista si lo considera necesario.

Cambios en las políticas: atención para menores y adultos mayores

Desde el 2 de septiembre de 2025, los menores de 14 años y los mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista. Esto significa que deben acudir al consulado aunque antes calificaran para la exención.

Cómo renovar la visa sin entrevista: paso a paso

Si cumples con los requisitos, el proceso es sencillo:

Llena el formulario DS-160: Disponible en: https://ceac.state.gov.

Crea una cuenta y realiza el pago en: https://ais.usvisa-info.com.

Agenda una cita en el CAS: Es obligatoria incluso si no hay entrevista.

El sistema te indicará si calificas para la exención. Esto depende de los datos que ingreses y la elegibilidad oficial.

Entrega tus documentos, según las instrucciones que aparezcan en tu perfil. Espera la notificación. Podrás recoger tu pasaporte o recibirlo por mensajería.

Para aumentar las posibilidades de renovar sin entrevista, debes iniciar el trámite antes de que tu visa cumpla un año de vencida.