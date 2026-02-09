Si estás por presentar tu entrevista de visa americana de turista, es normal sentir nervios. Para quienes realizan el trámite por primera vez, esta entrevista es obligatoria, ya que un oficial consular revisa tu formulario DS-160 y determina si tu viaje a Estados Unidos será temporal y si cuentas con los recursos económicos suficientes.

Aunque la mayoría de los solicitantes se concentra en las preguntas que podrían hacerles, muchos descuidan detalles importantes, como los objetos que llevan el día de la cita. Este error puede causarte retrasos, estrés innecesario e incluso problemas para ingresar al consulado.

Aquí te explicamos qué esperar el día de tu entrevista y qué objetos están prohibidos para que llegues preparado.

Antes de entrar al consulado: qué debes llevar y a qué hora llegar

El día de tu cita se recomienda llegar 30 minutos antes de la hora indicada en tu hoja de instrucciones. No es necesario llegar con horas de anticipación, pero tampoco conviene llegar tarde.

Al llegar al consulado o embajada, pasarás por un primer filtro donde verificarán que lleves:

Tu pasaporte mexicano.

Tu formulario DS-160.

Ahí te indicarán en qué fila debes formarte y te darán instrucciones sobre el proceso.

Cuando llegue tu turno, pasarás al área de confirmación de huellas. Te pedirán colocar tus dedos en un escáner para comprobar tu identidad. Este paso es rápido y forma parte del procedimiento estándar antes de la entrevista.

El control de seguridad: donde muchos cometen errores

Antes de ingresar al edificio, todos los visitantes deben pasar por un control de seguridad. La Embajada de Estados Unidos establece esta medida para proteger a solicitantes y personal.

En este punto te pedirán quitarte objetos como cinturón o abrigo, los cuales podrás volver a colocarte una vez que hayas pasado el filtro. Sin embargo, si llevas objetos prohibidos, podrías verte obligado a salir del consulado o a desecharlos.

Objetos prohibidos en la Embajada y Consulados de Estados Unidos

Por razones de seguridad, no está permitido ingresar con los siguientes artículos:

Teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos

Dispositivos multimedia como CD, memorias USB, tarjetas SD, audífonos o bocinas

Cámaras fotográficas o de video

Linternas

Encendedores y cerillos

Armas o cualquier objeto que pueda utilizarse como arma

Cuchillos u objetos punzocortantes

Carteras, mochilas o bolsos mayores a 18” x 18” (46 cm x 46 cm)

Líquidos, geles, aerosoles, aceites, lociones o polvos (con algunas excepciones)

Llevar cualquiera de estos objetos puede complicar tu acceso al consulado, por lo que es mejor dejarlos en casa.

Objetos permitidos (pero que debes declarar)

Algunos artículos sí están permitidos, pero deben ser declarados durante el control de seguridad:

Pequeñas cantidades de maquillaje

Pequeñas cantidades de fórmula, alimento o leche para bebé

Pañales

Cinturones

Relojes

Llaves

Medicamentos que no sean líquidos

Portabebés y carriolas plegables que puedan pasar por la máquina de rayos X

Llevar solo lo necesario te permitirá pasar el filtro de seguridad de forma más rápida y sin contratiempos.

La entrevista con el oficial consular

Después del control de seguridad, llegarás a una sala de espera. Cuando sea tu turno, serás llamado a entrevista con un oficial consular.

La entrevista se realiza en español y generalmente dura menos de dos minutos, aunque esto puede variar según el caso. El oficial te pedirá:

Tu pasaporte

Tu formulario DS-160

Es fundamental que todas tus respuestas coincidan con la información que proporcionaste en el DS-160. Si hay contradicciones, el oficial puede hacerte más preguntas para aclararlas.

Preguntas frecuentes en la entrevista de visa americana

Aunque cada caso es distinto, hay preguntas que se repiten con frecuencia. Es recomendable llevarlas bien preparadas:

¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

¿Cuál es el motivo de su viaje?

¿Cuánto tiempo piensa quedarse y cuándo regresará?

¿Con quién viaja?

¿Dónde trabaja y desde cuándo?

¿Quién cubrirá los gastos del viaje?

¿Dónde se hospedará?

¿Tiene familiares en Estados Unidos?

¿Ha viajado antes a Estados Unidos?

Con base en la entrevista, el oficial consular decidirá si tu visa es aprobada o rechazada y te indicará cuándo y dónde podrás recogerla en caso de ser aprobada.