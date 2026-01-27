Solicitar la visa americana por primera vez puede generar tensión, especialmente cuando llega el momento de la entrevista con el oficial consular. Aunque el proceso es relativamente breve —en muchos casos dura menos de dos minutos— para muchos solicitantes representa la parte más intimidante del trámite.

Sin embargo, entender qué buscan los oficiales, cómo se desarrolla la entrevista y cuáles son las preguntas más comunes puede ayudarte a enfrentarla con tranquilidad. La clave es simple: respuestas claras, honestas y coherentes con el formulario DS‑160 que ya enviaste.

Los oficiales consulares hablan español y están entrenados para evaluar de manera rápida si cumples los requisitos para obtener la visa de turista. Su objetivo principal es confirmar que regresarás a tu país después de tu viaje a Estados Unidos.

Por eso, tus respuestas deben reflejar estabilidad, coherencia en tus planes y razones genuinas para visitar el país sin intención de quedarte a trabajar. Aunque cada entrevista es única, la mayoría de los solicitantes se enfrenta a preguntas muy similares. Aquí te explicamos las más frecuentes y cómo contestarlas sin nervios.

1. ¿A dónde quieres viajar?

Normalmente comenzarán con preguntas básicas sobre tu destino. Basta con mencionar la ciudad o estado que planeas visitar: Nueva York, Miami, Chicago, Los Ángeles, etc. No es necesario dar largos detalles; una respuesta directa muestra seguridad y claridad en tus planes.

2. ¿A qué vas a Estados Unidos?

Si viajas por turismo, dilo de forma sencilla: “Voy de vacaciones”. No necesitas justificar más. Un propósito claro y legítimo es suficiente para el oficial y evita confusiones innecesarias.

3. ¿Cuánto tiempo vas a Estados Unidos?

Aquí conviene ser específico. Menciona las fechas aproximadas y la duración del viaje: por ejemplo, “Planeo viajar del 5 al 10 de julio, son cinco días en total”. Lo importante es que la información coincida con lo que escribiste en el DS‑160.

Y un punto fundamental: no necesitas boletos ni reservaciones previas. Lo más recomendable es esperar hasta tener la visa aprobada para hacer compras.

4. ¿Con quién viajarás?

Responde con naturalidad: familia, pareja, amigos o solos. Indica la relación con cada acompañante. Esto ayuda a confirmar el propósito del viaje y la coherencia de tus planes.

5. ¿Dónde trabajas?

Tu empleo es un factor clave, pues demuestra estabilidad y arraigo en tu país. Menciona el nombre de tu empresa, tu puesto, tus responsabilidades y el tiempo que llevas ahí. Esto refuerza que no planeas quedarte a vivir o trabajar en Estados Unidos.

6. ¿Quién pagará tu viaje?

Aquí solo indica si cubrirás tus propios gastos o si otra persona lo hará por ti. Ambas respuestas son válidas. Lo importante es que sea coherente con tus ingresos o con la situación de quien te financia.

7. ¿Dónde piensas quedarte?

Puedes mencionar un hotel y, si lo recuerdas, algún detalle extra como la zona o el nombre. No necesitas presentar una reserva real, solo demostrar que tienes un plan de alojamiento razonable.

8. ¿Tienes familiares en Estados Unidos?

Esta es una de las preguntas que más nervios genera. Sé honesto, pero considera que el oficial puede hacer preguntas adicionales dependiendo del estatus migratorio de tus familiares.

Si tus familiares son ciudadanos o residentes legales y no tienen antecedentes migratorios complicados, puedes mencionarlos sin problema.

9. ¿Cuánto dinero ganas?

El oficial busca confirmar que tienes la solvencia para costear tu viaje sin depender de trabajo en Estados Unidos. Indica tu ingreso mensual y, si lo deseas, lleva un comprobante de nómina o constancia laboral para mayor confianza, aunque no siempre te lo pedirán.

¿Pueden hacerte más preguntas?

Sí. Dependiendo de tus respuestas, podrían preguntarte sobre estudios, historial de viajes, bienes, finanzas o razones para volver a México. Mantén siempre la coherencia con tu DS‑160.

Si algo no queda claro, puedes pedir amablemente que repitan la pregunta. Los oficiales hablan español y están acostumbrados a tratar con solicitantes nerviosos; no necesitas hablar inglés si no lo dominas.