Si estás planeando un viaje a Nueva York, Top of the Rock, en el mítico Rockefeller Center, casi siempre aparece entre las visitas imperdibles. Pero la pregunta es válida: ¿realmente vale la pena subir? La respuesta corta es sí… Te explicamos por qué, cuánto cuesta, qué vistas ofrece y esos detalles que casi nadie menciona antes de comprar el boleto.

¿Qué es Top of the Rock y por qué es tan famoso?

Top of the Rock es uno de los miradores más populares de Nueva York y no es casualidad. Se encuentra en los pisos 67, 69 y 70 del Comcast Building, dentro del Rockefeller Center, y ofrece algunas de las vistas más icónicas de la ciudad.

Desde aquí puedes ver Central Park completamente de frente, algo que no ocurre en otros observatorios, y también disfrutar de una vista limpia y clara del Empire State Building, uno de los grandes protagonistas del skyline neoyorquino. Esta combinación es una de las razones por las que tantos viajeros lo consideran el mirador “clásico” de la ciudad.

¿Cuánto cuesta la entrada al Top of the Rock?

El precio de los boletos no es fijo: depende del día y, sobre todo, del horario que elijas. Los horarios más solicitados, como el atardecer, suelen ser más caros.

Precios de entrada

Adultos (13 años o más): desde 45–46 dólares y puede llegar hasta 61 dólares en horarios pico.

Niños (6–12 años): desde 34–35 dólares hasta 55 dólares.

Niños menores de 5 años: entran gratis.

Adultos mayores (62+): precio intermedio, aproximadamente entre 38 y 59 dólares.

El acceso está incluido si cuentas con un City Pass, lo que puede resultar una buena opción si planeas visitar más atracciones en la ciudad. También existe un Express Pass, ideal si quieres entrar más rápido y además obtener descuento en la tienda de regalos.

¿Cómo es la experiencia al subir?

La entrada al Top of the Rock se realiza por la calle 50, entre la Quinta y la Sexta Avenida, donde te recibe una alfombra roja que ya anticipa una experiencia especial. Hay dos filas: una para quienes ya tienen boleto y otra para quienes planean comprarlo en el lugar.

Una vez dentro, el recorrido te lleva por tres niveles de miradores, algunos interiores y otros al aire libre:

Piso 67: mirador interior.

Piso 69: terraza exterior con barandales de cristal.

Piso 70: completamente al aire libre, sin vidrio, para vistas sin obstáculos.

Las vistas son de 360 grados. Además del Empire State y Central Park, en días despejados es posible ver la Estatua de la Libertad, el Puente de Brooklyn y gran parte de Manhattan.

¿Cuál es el mejor horario para visitarlo?

Aunque el atardecer es el más popular, no siempre es el mejor. El primer horario, alrededor de las 9:00 de la mañana, suele ofrecer cielos más despejados y menos visitantes, lo que permite disfrutar con mayor calma y tomar mejores fotos.

Por la tarde hay más gente y el ambiente es más concurrido, aunque el cambio de luz puede ser atractivo para algunos. El mirador cierra a las 12:00 de la medianoche, por lo que también es una buena opción para ver la ciudad iluminada.

Lo que pocos te cuentan: experiencias especiales

Top of the Rock no es solo mirar la ciudad desde arriba. Dentro del complejo hay experiencias únicas:

The Beam

Esta atracción permite recrear la icónica foto de 1932 “Almuerzo en la cima de un rascacielos”, donde 11 obreros aparecen sentados sobre una viga de acero. Aquí te colocas un arnés, asciendes 12 pies adicionales y giras 180 grados, viviendo una experiencia emocionante y muy fotogénica.

The Skylift

Desde el otoño de 2024, el Rockefeller Center añadió The Skylift, una plataforma circular de 12 pies de diámetro rodeada de paredes de cristal. Se eleva 30 pies más sobre el piso 70, alcanzando casi 900 pies de altura, y gira lentamente para ofrecer una experiencia envolvente en 360 grados. La sensación es la de flotar por encima de la ciudad.

Weather Room Bar & Café

Abierto de 9:00 a 24:00 horas, el Weather Room Bar & Café es perfecto si quieres tomarte un descanso sin bajar del mirador. Aquí puedes disfrutar desde un capuchino hasta un sándwich artesanal, todo mientras contemplas Manhattan a tus pies.

Un lugar con historia

Más allá de las vistas, el propio edificio es parte de la historia de la ciudad. El Rockefeller Center fue declarado Monumento Histórico de la Ciudad de Nueva York en 1985 y Monumento Histórico Nacional en 1987, por lo que la visita también tiene un valor cultural.

Entonces… ¿vale la pena el Top of the Rock?

Sí, vale la pena, especialmente si visitas Nueva York por primera vez o si buscas las mejores fotos de Central Park y del Empire State Building en una sola vista. Puede que no sea el mirador más barato, pero la combinación de ubicación, historia, experiencias adicionales y panoramas clásicos lo convierten en una de las experiencias más completas de la ciudad.

Si eliges bien el horario y decides con anticipación si quieres alguna experiencia extra, Top of the Rock puede convertirse en uno de los momentos más memorables de tu viaje.