Cada año, el corazón de Manhattan se transforma con la llegada de un símbolo que encarna el espíritu navideño: el árbol de Navidad del Rockefeller Center. En 2025, esta tradición vuelve a brillar con un abeto noruego de 23 metros de altura, donado por la familia Russ desde East Greenbush, Nueva York.

El árbol de este año no solo destaca por su tamaño, sino por su historia. Ha estado en la propiedad de la familia Russ por más de seis décadas, siendo testigo de celebraciones y momentos entrañables. Judy Russ, quien vive en la casa familiar con su hijo Liam, de 7 años, expresó con emoción:

“Me emociona crear más recuerdos inolvidables con mi familia y mis amigos de la infancia ahora que se convierte en el árbol de Navidad del mundo”.

Con una edad estimada de 75 años, el árbol fue cortado el 6 de noviembre y transportado 209 kilómetros hasta el Rockefeller Center, donde fue instalado el 8 de noviembre en la Plaza Central.

Erik Pauze, jardinero jefe del Rockefeller Center desde hace más de 30 años, es el responsable de encontrar el árbol perfecto cada temporada. Su dedicación va más allá de la selección:

“Lo que busco es un árbol que te gustaría tener en tu sala de estar, pero a mayor escala. Tiene que hacer sonreír a la gente en cuanto lo vean”, afirma Pauze.

Fue él quien descubrió el árbol en la propiedad de los Russ, tras ver una foto compartida por un supervisor de seguridad. “En cuanto lo vi, supe que era perfecto”, recuerda.

¿Cuándo encienden las luces del árbol de Navidad de Rockefeller Center?

La esperada ceremonia de encendido se celebrará el miércoles 3 de diciembre, de 7:00 a 10:00 pm, y será transmitida en vivo por NBC. Este evento, que comenzó en 1933 con un pequeño árbol colocado por obreros de la construcción, se ha convertido en una tradición internacional que marca el inicio oficial de la Navidad en Nueva York.

Este año, quienes tengan entradas para Top of the Rock podrán disfrutar de una vista exclusiva del árbol del 4 de diciembre al 10 de enero, como parte de una experiencia especial de observación.

En la cima del árbol se colocará la impresionante estrella de Swarovski, diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind. Esta estructura tridimensional pesa 408 kilos, mide 2.7 metros de diámetro y cuenta con 70 puntas cubiertas por más de 3 millones de cristales.

Cuando se enciendan las 50,000 luces LED, el árbol iluminará Manhattan con casi 8 kilómetros de cable, creando una vista inolvidable.

Al finalizar la temporada, el 10 de enero, el árbol no desaparece: se transforma. Desde 2007, su madera se dona a Habitat for Humanity, donde se convierte en vigas para construir viviendas en distintas partes del país.

“Cada árbol que seleccionamos no solo alegra a los neoyorquinos durante las fiestas, sino que también sigue contribuyendo mucho después de abandonar el Rockefeller Center”, señala Pauze.

En años anteriores, la madera ha sido utilizada en proyectos en Connecticut, Filadelfia y otras regiones, llevando consigo el emblema del Rockefeller Center como símbolo de esperanza y continuidad.

Con sus 23 metros de altura y 14 metros de diámetro, el árbol de Navidad del Rockefeller Center 2025 vuelve a reunir a neoyorquinos y visitantes del mundo entero. Cuando sus luces se enciendan el 3 de diciembre, comenzará una nueva temporada navideña.