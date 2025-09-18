Si estás planeando una escapada a la ciudad que nunca duerme, pero a bajo costo, febrero podría ser tu mejor opción. Según el sitio especializado en tarifas aéreas Fare Compare, este mes ofrece los precios más bajos para volar a Nueva York.

Esto se debe a que es temporada baja para el turismo, justo después de las fiestas decembrinas y antes de la llegada de la primavera, lo que permite encontrar vuelos más económicos y menos aglomeraciones en los principales atractivos turísticos.

Nueva York brilla todo el año, pero el invierno tiene un encanto especial. Las calles se cubren de nieve, los cafés se llenan de ambiente acogedor y los parques se transforman en paisajes de postal.

Además, febrero coincide con eventos culturales, promociones especiales y actividades únicas que hacen que la visita valga cada centavo. Como señala NYC Tourism, “no dejes que el invierno te desanime. La ciudad de Nueva York es magnífica durante las fiestas y más allá”.

Las 10 mejores cosas que hacer en Nueva York en febrero

Si decides aprovechar los vuelos baratos en febrero, aquí tienes 10 actividades imperdibles para disfrutar la ciudad al máximo:

Patinar en el Rockefeller Center o en Wollman Rink (Central Park)

Vive la experiencia de deslizarte sobre hielo en dos de los escenarios más icónicos de la ciudad.

Aprovechar la NYC Must-See Week

Durante esta semana especial, puedes obtener entradas 2x1 en museos, tours y espectáculos por toda la ciudad.

Ver un musical en Broadway

Desde clásicos como The Lion King hasta nuevas producciones, febrero es ideal para disfrutar del teatro con menos filas y mejores precios.

Visitar el Museo Metropolitano de Arte (The Met)

Admira colecciones de arte egipcio, europeo y contemporáneo en uno de los museos más importantes del mundo.

Explorar Central Park en invierno

Camina entre árboles nevados, visita el zoológico o simplemente disfruta de la tranquilidad del parque más famoso de Manhattan.

Descubrir nuevos restaurantes

Febrero es perfecto para probar la gastronomía neoyorquina, desde food trucks hasta alta cocina. NYC Tourism publica guías con los restaurantes más nuevos cada temporada.

Ir al Amateur Night en el Apollo Theater (Harlem)

Sé testigo del nacimiento de futuras estrellas en este legendario escenario musical.

Visitar el New York Botanical Garden y su Orchid Show

Miles de orquídeas llenan el invernadero victoriano en una exhibición que contrasta con el frío exterior.

Recorrer las tiendas de Macy’s y Saks Fifth Avenue

Aprovecha las rebajas de invierno y descubre la moda neoyorquina en sus icónicas tiendas.

Tomar un tour por los barrios históricos

Desde el Soho hasta Brooklyn, cada zona tiene su encanto. Los tours a pie son ideales para conocer la historia y cultura local.