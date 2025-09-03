Walt Disney World Resort en Florida está atravesando una etapa de transformación sin precedentes. Durante el evento Destination D23: A Journey Around the Worlds of Disney, Imagineers, leyendas de Disney y otros invitados especiales revelaron emocionantes novedades que llegarán a Magic Kingdom, el parque temático más emblemático del resort.

De acuerdo con la compañía, "estas iniciativas reflejan el compromiso continuo de Disney con la innovación, la narrativa envolvente y la creación de experiencias inolvidables".

Nueva imagen para el Cinderella Castle

El icónico Cinderella Castle, símbolo central de Magic Kingdom desde 1971, recibirá una nueva actualización estética. Inspirados en su diseño original, los Imagineers han desarrollado una paleta de colores renovada que incluye tonos de gris, crema, azul y dorado, pensados para resaltar su arquitectura y reflejar la luz del sol de Florida.

Esta transformación busca mantener la magia visual del castillo, respetando su legado y adaptándolo a una "nueva era de encanto".

Foto: Cortesía Disney World

Walt Disney se une a Carousel of Progress

La clásica atracción Walt Disney’s Carousel of Progress, que debutó en la Feria Mundial de Nueva York en 1964, será enriquecida con una figura Audio-Animatronic de Walt Disney.

Esta incorporación dará la bienvenida a los visitantes en una escena completamente nueva, reforzando el mensaje de que “un gran y hermoso mañana siempre está a un sueño de distancia”. La atracción, que ha funcionado en Magic Kingdom desde 1975, continúa siendo un homenaje vivo al espíritu visionario de Walt.

Foto: Cortesía Disney World

“Tron: Ares” transforma TRON Lightcycle / Run

La atracción TRON Lightcycle / Run, una de las más recientes y emocionantes del parque, se actualizará temporalmente con una superposición inspirada en la próxima película “Tron: Ares”, que se estrenará el 10 de octubre. A partir del 15 de septiembre, los visitantes podrán experimentar esta versión especial con colores rojos intensos, túneles iluminados y una banda sonora compuesta por Nine Inch Nails, que sumergirá a los pasajeros en una experiencia digital electrizante.

Foto: Cortesía Disney World

Así será la tierra temática dedicada a los villanos

Una de las revelaciones más intrigantes fue el desarrollo de una nueva tierra temática inspirada en los villanos de Disney. Para diseñarla, los Imagineers viajaron a ciudades como París y Barcelona, explorando el estilo arquitectónico Art Nouveau, conocido por sus formas orgánicas, colores vibrantes y detalles artísticos.

Foto: Cortesía Disney World

Esta investigación dio lugar al concepto de “Conjured Architecture”, una fusión entre elementos históricos y fantásticos que dará vida a un espacio único, oscuro y encantador dentro de Magic Kingdom.

Desde homenajes a su historia hasta innovaciones tecnológicas y narrativas audaces, el parque se prepara para ofrecer a sus visitantes nuevas formas de vivir sus historias favoritas.