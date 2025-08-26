Walt Disney World Resort, en Orlando, Florida, se prepara para una ola de nuevas experiencias que prometen elevar la emoción y la magia a niveles nunca antes vistos. Desde aventuras salvajes hasta espectáculos musicales, el parque revelará una serie de atracciones entre finales de 2025 y durante todo 2026 que encantarán tanto a visitantes nuevos como a los más fieles fanáticos.

Zootopia: Better Zoogether! – Estreno el 7 de noviembre de 2025

Disney’s Animal Kingdom será el escenario de una celebración única con el estreno de Zootopia: Better Zoogether!, un espectáculo inmersivo en 4D que se presentará en el Tree of Life Theater. Inspirado en las películas Zootopia y Zootopia 2, este evento transportará a los visitantes al corazón de la ciudad animal más diversa del cine para celebrar el “Zoogether Day”, una festividad que honra la unión entre los distintos hábitats.

Judy Hopps y Nick Wilde estarán acompañados por Hedi Howler, un personaje nuevo creado especialmente para esta atracción, quien será la anfitriona de una fiesta llena de música, color y sorpresas. Además, en Discovery Island, los visitantes podrán conocer a Judy y Nick en el Zoogether Day Gathering Spot, donde lucirán sus nuevos atuendos inspirados en la secuela.

Walt Disney World (Courtesy: Disney)

Big Thunder Mountain se renueva para 2026

En Magic Kingdom Park, Big Thunder Mountain se prepara para una transformación que revitalizará esta clásica atracción. Con nuevas tecnologías y efectos visuales, los visitantes podrán recorrer las legendarias curvas y descensos del tren minero, ahora con una dosis extra de magia.

Una de las novedades más esperadas será el viaje por las Rainbow Caverns, un entorno natural lleno de fenómenos sorprendentes que, aunque parecen encantadores, podrían esconder más de una sorpresa. Esta renovación busca mantener viva la emoción de la montaña para las futuras generaciones.

Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets – Música y locura en 2026

Disney’s Hollywood Studios recibirá una explosión de energía con la llegada de Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets, una experiencia musical protagonizada por la banda más alocada del universo Muppet: Electric Mayhem.

La historia gira en torno a Scooter, sobrino del magnate J.P. Grosse, quien intenta reunir a los músicos para un concierto inolvidable. Con la ayuda de Muppet Labs y una limusina supersónica, los visitantes se embarcarán en una carrera contrarreloj por la ciudad, mientras suenan los éxitos más icónicos de la banda.

La atracción contará con una nueva estética psicodélica, incluyendo una marquesina gigante en forma de guitarra decorada con una tecla dorada, homenaje al líder de la banda.

Walt Disney World (Courtesy: Disney)

Más novedades en Disney World para 2026

La magia no se detiene ahí. En 2026 también se sumarán:

Una nueva experiencia interactiva en Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin en Magic Kingdom.

Una aventura inspirada en The Mandalorian y Grogu en Millennium Falcon: Smuggler’s Run en Hollywood Studios.

El regreso de The Magic of Disney Animation, también en Hollywood Studios, con una propuesta renovada.

Con estas incorporaciones, Walt Disney World Resort reafirma su compromiso de ofrecer experiencias inolvidables, combinando innovación, nostalgia y diversión para todas las edades.