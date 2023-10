Disney's Animal Kingdom es el parque temático inspirado en el amor de Walt Disney por los animales. Se ubica en Walt Disney World Resort y se divide en un área con safari y otra con atracciones de juegos mecánicos y espectáculos.

Además, tiene algunas de las mejores atracciones de todos los parques, por lo que es muy recomendable dedicarle un día entero para disfrutarlo mejor. También es el lugar donde podrás comprar mercancía temática de El Rey León, Up y Avatar.

Disney's Animal Kingdom/ Foto: Diana Espinoza

Tierras de Disney's Animal Kingdom

Estas son las diferentes tierras temáticas en las que se divide Disney's Animal Kingdom y sus principales atracciones.

Discovery Island: aquí se ubica el símbolo Tree of Life con cerca de 300 animales esculpidos, It’s Tough to be a Bug, Discovery Island Trails con aspectos destacados de animales y oportunidad para conocer a Mickey y Minnie en su cuartel de exploración.

Pandora The World of Avatar: Na’vi River Journey, Avatar Flight of Passage, restaurantes y tiendas.

Africa: Aquí se ve el Festival del Rey León, el safari Kilimanjaro con rinocerontes, jirafas y elefantes, Camino de exploración de gorilas y Rafiki 's Planet Watch.

Oasis: Hábitats diferentes animales y áreas de compras y restaurantes.

Asia: Espectáculo de aves en vuelo libre, Maharajah Jungle Trek, Kali River Rapids y Expedition Everest, así como múltiples restaurantes.

Dinoland USA: The Boneyard, la obra de teatro Finding Nemo: The Big Blue and Beyond!, TriceraTop Spin.

Disney's Animal Kingdom/ Foto: Diana Espinoza

Mejores atracciones de Disney’s Animal Kingdom

Avatar Flight of Passage: Es lo más parecido a volar. Se trata de un paseo 3D a bordo de un simulador de banshee montañés con alas. En la película estos seres crean una conexión con los Na’vi. Tú tendrás la sensación de estar volando mientras admiras paisajes del planeta Pandora. ¡Alerta con las picadas y las curvas!

Disney's Animal Kingdom/ Foto: Diana Espinoza

Expedition Everest: Ubicada en Disney’s Animal Kingdom, es una de las mejores montañas rusas de Disney Parks. El concepto es un viaje a través de las montañas del Himalaya en un tren que esquiva al Hombre de las Nieves. Hay giros, recorridos en reversa, luces y sonidos que animan la atracción.

Disney's Animal Kingdom/ Foto: Diana Espinoza

Na'vi River Journey: Es un paseo en bote y a lo largo de un río, inspirado en la película Avatar. Se ubica en Disney’s Animal Kingdom y te invita a las profundidades del bosque bioluminiscente de Pandora.

Es sorprendente la tecnología desarrollada por el equipo Disney para hacer los sonidos vibrantes y la decoración digital tan dinámica y envolvente. Sin duda, debes experimentar este recorrido relajante.

Disney's Animal Kingdom/ Foto: Diana Espinoza

Kilimanjaro Safaris: Haz una visita guiada por la sabana africana y observa 34 especies de animales que viven libremente en este parque. Los elefantes y rinocerontes te impresionarán.

Disney's Animal Kingdom/ Foto: Diana Espinoza

Show del Rey León: El Rey León es una de las producciones más queridas de Disney y en Animal Kingdom hay una puesta en escena que cuenta la historia. Revisa los horarios al llegar y no te la pierdas.

¿Cuánto cuesta el boleto de un día para Disney’s Hollywood Studios?

Antes de entrar a Disney’s Animal Kingdom deberás tener un boleto válido para entrar. Puedes comprarlo en el sitio oficial en paquete o un boleto de un día.

El costo del boleto de un día va desde los $109 dólares hasta los $164 dólares, dependiendo el día de tu visita. Por ejemplo, es más barato ir entre semana en un día no festivo. Y es más caro ir en en fines de semana o cuando se celebra una fecha importante, como Navidad.

Disney's Animal Kingdom/ Foto: Diana Espinoza

Servicios de transporte

-Se puede llegar por el servicio de autobús que va desde la mayoría de los hoteles Disney y desde otros parques.

