Ningún lugar en el mundo condensa la magia de Disney como Magic Kingdom. Es uno de los 4 parques de Disney World Resort y se le considera la joya de la corona por tener el Castillo de Cenicienta, así como atracciones y espectáculos que remontan a la fantasía.

También es el mejor parque para niños pequeños porque la mayoría de sus atracciones no son intensas y están inspiradas en clásicos Disney, como las princesas, Dumbo, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan.

También es donde hay más presencia de Mickey y sus amigos y de las princesas, quienes amenizan los días con desfiles.

¿Dónde se ubica Magic Kingdom?

- Bay Lake, Florida 32836, Estados Unidos.

Walt Disney World. Foto: iStock





Las tierras en las que se divide Magic Kingdom

Las atracciones se dividen en 7 tierras temáticas: Adventureland, Fantasyland, Frontierland, Liberty Square, Main Street USA y Tomorrowland.

¿Cuánto cuesta el boleto de un día para Magic Kingdom?

Antes de entrar al Magic Kingdom deberás tener un boleto válido para entrar. Puedes comprarlo en el sitio oficial en paquete o un boleto de un día.

El costo del boleto de un día va desde los $109 dólares hasta los $159 dólares, dependiendo el día de tu visita. Por ejemplo, es más barato ir entre semana en un día no festivo. Y es más caro ir en en fines de semana o cuando se celebra una fecha importante, como Navidad o Halloween.

Mejores atracciones de Magic Kingdom

TRON Lightcycle / Run: Es la montaña rusa más rápida de Disney World y apenas fue inaugurada este 2023. El equipo naranja y el equipo azul compiten en una carrera basada en la película de ciencia ficción de Disney TRON: Legacy.

Walt Disney World

Space Mountain: Es un clásico de Tomorrowland. Consiste en una montaña rusa inmersiva y techada que te adentra en el espacio. Está totalmente oscura y se ven destellantes las estrellas. Combina un escenario precioso con la sorpresa de no saber dónde está la siguiente caída.

Disney World/ Vive USA

Haunted Mansion: Da un paseo tenebroso por una mansión embrujada. Verás espíritus y fantasmas en una de las atracciones más clásicas de todo Disney World.

Disney World/ Vive USA

Seven Dwarfs Mine Train: Entra a la mina de diamantes de Blancanieves y los Siete Enanos. Es un paseo en montaña rusa que te hará emocionarte.

Happily Ever After: Por la noche no te pierdas el show nocturno de fuegos artificiales Happily Ever After, con una proyección de Mapping por Main Street. Dura 18 minutos y es posible que te conmueva hasta las lágrimas.

Disney World/ Vive USA

Castillo de Cenicienta: El Castillo de Cenicienta es icónico y, sin duda, causará emoción en los niños. Al cruzarlo encontrarán Bibbidi Bobbidi Boutique con flamantes vestidos de princesas.

Disney World/ EFE

Atracciones para los más pequeños en Magic Kingdom

El carrusel es una parada obligada para los más pequeños de la familia. Disfrutarán del paseo mientras escuchan sus canciones favoritas de Disney.

La atracción Dumbo The Flying Elephant llevará a los niños a "volar" montados en pequeños elefantes, réplicas de Dumbo. Un paseo para madre e hijo.

Disney World/ Vive USA

Mad at Tea Party es un divertido paseo en tazas giratorias, cuya decoración está inspirada en la fiesta de té de Alicia en el País de las Maravillas.

Sebastián, Ariel y sus amigos marinos esperan a los niños en "las profundidades del mar" para cantar las canciones más icónicas de La Sirenita y maravillarse con sus animatronics.

Las atracciones de Peter Pan's Flight y de It's a Small World serán el complemento perfecto.

Restaurantes en Magic Kingdom

The Crystal Palace: Está inspirado en un invernadero y en el esplendor victoriano. Se ubica en Main Street, U.S.A. y te acompañan Winnie the Pooh y sus amigos en un extravagante buffet ilimitado de desayuno, almuerzo o cena.

Be Our Guest Restaurant: Es un restaurante inspirado en la Bella y la Bestia. Sirven platillos de la cocina francesa y te sentirás en un cuento de hadas con la magnífica celebración.

Fechas especiales en Magic Kingdom

Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party: Del 11 de agosto al 9 de noviembre de 2023.

Mickey’s Very Merry Christmas Party: Del 9 de noviembre al 22 de diciembre de 2023.

Halloween en Disney World.