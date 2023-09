¿Quieres vivir una experiencia intergaláctica y energizante? Walt Disney World estrenó, en el último año y medio, dos de las montañas rusas más avanzadas e inmersivas del mundo. Con estas aperturas, es uno de los mejores momentos para visitar los parques ubicados en Orlando, Florida.

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind se estrenó en la primavera de 2022 en EPCOT y ya se ha convertido en la atracción favorita de cientos de miles de visitantes. Mientras que TRON Lightcycle / Run llegó esta primavera 2023 y ha transformado la experiencia en Magic Kingdom, dando un guiño sobre el emocionante futuro del parque.

Te decimos lo que debes saber para vivir, de la mejor manera, las experiencias.

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind en EPCOT

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind está inspirada en las películas de Guardianes de la Galaxia y es la mejor montaña rusa de los parques en Estados Unidos.

Los disney imagineers realizaron un trabajo fantástico para transportar a los visitantes a la galaxia Andrómeda, desde que entran, con un recorrido por el Galaxarium, un espacio con planetas y estrellas que conectan a Terra y Xandar.

Walt Disney World

Durante el camino hacia la montaña rusa, hay exhibiciones emocionantes para los fanáticos de este universo, como réplicas de naves espaciales. En la antesala para abordar, aparecen Nova Prime Irani Rael y Centurión Tal Marik, quienes contactan a los Guardianes de la Galaxia para detener al antagonista Eson.

Rocket, Groot, Drax, Gamora y Star-Lord aparecen en escena y todo se vuelve más emocionante a medida que inicia la persecución intergaláctica de la cual los visitantes se vuelven parte.

Walt Disney World

Así es el viaje en Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind

La experiencia que vas a vivir en Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind es superior en inmersión y tecnología a cualquier otra en los parques Disney. El recorrido tiene múltiples puntos a destacar.

1. Cada carrito es para cuatro personas, pero están unidos entre sí para formar una especie de tren. No obstante, cada uno tiene movimiento en 360° grados con sistema Omnicoaster que hace posible giros inesperados, sacudidas alucinantes en el trayecto y controla el movimiento para guiar la atención de las personas hacia pantallas o escenarios específicos.

2. Aunque el tren inicialmente avanza de frente, rápidamente se detiene para hacer un lanzamiento inverso. Es decir, la nave despega en reversa y da la primera sorpresa a quienes subieron.

3. La montaña rusa Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind fue techada para dejar en completa oscuridad el interior. De esa manera, es un viaje por el espacio con cientos de estrellas titilantes, Xandar y el planeta tierra. Las vistas durante el recorrido son simplemente memorables.

4. Al interior, suenan melodías de los años 70 y 80 que todos conocemos mientras los visitantes recorren el cosmos en los carritos. Son tan animadas, que energizan el paseo y brindan experiencias diferentes a bordo, según la canción que suena. Las canciones son September, Disco Inferno, Conga, Everybody Wants to Rule the World, I Ran y One Way or Another. Si vuelves a subir a la montaña rusa, es muy probable que te toque una canción diferente y así vivas emociones distintas.

5. La tecnología empleada logra un universo inmersivo y realista. Los visitantes tienen la sensación de caer en espiral por el espacio. “Queríamos crear algo nuevo y único que sólo Disney pudiera hacer. Combinar una montaña rusa completamente nueva con medios, efectos especiales y música a una escala nunca antes vista”, dijo Wyatt Winter, productor senior.

Walt Disney World

Consejos para Guardians of the Galaxy

Es una atracción para la cual vale mucho la pena comprar Lightning Lane y así tener una entrada rápida. Seguramente querrás repetirla y será bueno porque recuerda que la persecución intergaláctica cambia con las diferentes canciones.

Mantén los ojos abiertos para no perder cada detalle y simplemente déjate llevar por la galaxia.

TRON Lightcycle/Run en Magic Kingdom

TRON Lightcycle/Run es la nueva montaña rusa que inyecta energía a Magic Kingdom y es un vistazo al nuevo futurismo que se proyecta para Tomorrowland.

Lo que la hace especial, y diferente a otras, es que es la más rápida de todo el resort. Su recorrido es a bordo de carritos tipo motocicleta que van por el interior y exterior.

Al subir, los visitantes son digitalizados y transportados a Grid para una carrera Lightcyclem donde el “Equipo Azul” con los amenazantes Programas de la Red, el “Equipo Naranja”. El objetivo es ser el primero en recorrer ocho Energy Gates y asegurar la victoria.

Walt Disney World

El primer portal TRON abrió en Disneyland Shanghái con Tron Lightcycle Power Run, pero ahora quienes llegan a Estados Unidos pueden disfrutarla en Orlando, Florida.

La experiencia está llena de velocidad y la adrenalina corre por las venas a 32 metros de altura y por 914 metros de largo. Debido a los giros inesperados, es necesario que los visitantes dejen sus objetos en los lockers instalados, antes de subir.

Walt Disney World

La recomendación para TRON Lightcycle/Run es hacerla de día y después del atardecer. Cuando cae la noche, la estructura por encima de los rieles se ilumina con luces, imprimiendo un sello fantástico a la experiencia. Por supuesto, te recomendamos usar tu Lighting Lane para un acceso rápido y sin filas largas.