Si uno de tus sueños es viajar a un parque Disney, debes saber que sus resorts están alrededor del mundo: en Francia, Japón, China y, por supuesto, Estados Unidos.

Estados Unidos cuenta con los dos principales resorts de parques temáticos de Disney: Disneyland en Anaheim, California, y Walt Disney World en Orlando, Florida.

Ambos resortes comparten elementos similares como tener un castillo, desfiles de personajes, shows temáticos de las películas, espectáculos nocturnos y deliciosos restaurantes en sus parques.

Sin embargo, el resort de Disneyland (California) tiene dos parques y el de Disney World (Florida) es del tamaño de la ciudad de San Francisco con cuatro parques temáticos.

A continuación, te damos más detalles de cada uno.

Disneyland Resort

Se conforma por dos parques: Disneyland y Disney California Adventure.

Ubicación:

Disneyland

Fue el primer parque de diversiones de The Walt Disney Company, inaugurado el 17 de julio de 195. Aquí encontrarás el icónico Castillo de la Bella Durmiente y atracciones tan icónicas como I’ts a Small World, Big Thunder Mountain, Space Mountain, Mickey & Minnie’s Runaway Railway, Haunted Mansion y las atracciones de Star Wars Galaxy’s Edge.

Disneyland/ Diana Espinoza

Disney California Adventure

Se distingue por la espectacular montaña rusa Incredicoaster, la rueda de la fortuna Pixar Pal-A-Round y el Pixar Pier. El único parque disney con Avengers Campus y tienes que subir a Mission: Break Out! de Guardians of the Galaxy. No te pierdas las atracciones de Cars Land.

Disney California Adventure. Foto: Diana Espinoza

Disney World Resort

Ubicación:

Tiene cuatro parques temáticos: Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom. Además, dos parques acuáticos Blizzard Beach y Disney's Typhoon Lagoon.

Magic Kingdom

Se caracteriza por tener el majestuoso Castillo de Cenicienta y un espectáculo de fuegos artificiales para cerrar la noche. Tienes que subir a Space Mountain, Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, Pirates of the Caribbean, The Haunted Mansion y las clásicas Mad Tea Party y Dumbo The Flying Elephant.

Diana Espinoza/ Vive USA

Epcot

Está inspirado en la ciencia y la tecnología, pero también tiene un área con pabellones dedicados a diferentes culturas del mundo. Sube a Remy’s Ratatouille Adventure, Soarin' Around the World y come en Space 220, un restaurante para comer en el espacio.

Pixabay

Disney’s Hollywood Studios

Tiene el área de Star Wars Galaxy’s Edge, Toy Story Land y atracciones clásicas y emocionantes como The Twilight Zone Tower of Terror.

Foto: Disney cortesía EFE

Disney’s Animal Kingdom

Este parque se divide en un área con safari y otro con atracciones que celebran la naturaleza. Tiene la mejor atracción de Walt Disney World: Avatar Flight of Passage, lo más parecido a volar. Expedition Everest también es un must.

Foto: Cortesía Walt Disney World Resort

¿A qué parque de Disney en Estados Unidos conviene más ir?

Es complicado dar una sentencia sobre cuál es el mejor resort de Disney en Estados Unidos.

Tras conocer los dos podemos decir que Disneyland, en California, es perfecto para familias que viajan con niños o adultos mayores porque los hoteles, el distrito comercial y los parques están conectados y muy cerca entre sí. Se camina menos que en Orlando. También ayuda ahorrar dinero porque no necesitas transporte especial.

Disneyland Resort también es ideal para los fans de The Avengers y de las películas de Pixar. Así como para quienes viajan a Los Ángeles y pueden darse una “escapada” a Anaheim.

Este 2023, Disneyland Resort es el epicentro de los 100 años de The Walt Disney Company.

Walt Disney World Resort es el parque estrella y siempre valdrá la pena un viaje a este lugar. Es como una ciudad Disney donde los hoteles, transporte y restaurantes te transportan. Tiene Pandora, el Castillo de Cenicienta y Toy Story Land, imperdibles que no encontrarás en otro lugar.

También es perfecto para un viaje de una semana o más largo. Aunque gastarás más al conocer todos los parques, todos son espectaculares y más grandes.