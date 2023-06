Uno de los eventos estelares de Walt Disney World, en Florida, está por regresar en la próxima temporada navideña con Mickey’s Very Merry Christmas Party y el parque temático ya anunció las fechas y los precios de los boletos.

Durante el evento navideño, los visitantes podrán disfrutar de varias atracciones en el parque Magic Kingdom en Orlando y de la espectacular decoración e iluminación que se instala por la festividad

Además de que en el parque temático se pone música navideña y los personajes de Disney lucen atuendos de temporada para que los turistas se tomen fotos con ellos.

Mickey’s Very Merry Christmas Party también incluye el espectáculo de pirotecnia Minnie’s Wonderful Christmastime Fireworks Show y el desfile Mickey’s Once Upon a Christmastime Parade.

Además, en algunos establecimientos regalarán galletas y chocolate caliente y en la calle principal caerá “nieve” en algunos momentos.





¿Cuándo empezará Mickey’s Very Merry Christmas Party en Disney World?





El evento navideño de Magic Kingdom, en Disney World, se llevará a cabo en noches selectas a partir del jueves 9 de noviembre y hasta el viernes 22 de diciembre, de las 19:00 horas a la medianoche.

Estas don las noches seleccionadas:

Jueves 9 de noviembre

Viernes 10 de noviembre

Lunes 13 de noviembre

Martes 14 de noviembre

Jueves 16 de noviembre

Viernes 17 de noviembre

Domingo 19 de noviembre

Martes 21 de noviembre

Miércoles 22 de noviembre

Domingo 26 de noviembre

Martes 28 de noviembre

Jueves 30 de noviembre

Viernes 1 de diciembre

Domingo 3 de diciembre

Martes 5 de diciembre

Jueves 7 de diciembre

Viernes 8 de diciembre

Domingo 10 de diciembre

Martes 12 de diciembre

Jueves 14 de diciembre

Viernes 15 de diciembre

Domingo 17 de diciembre

Martes 19 de diciembre

Jueves 21 de diciembre

Viernes 22 de diciembre





¿Cuánto cuestan los boletos para el Mickey’s Very Merry Christmas Party?





Los boletos para el evento navideño de Disney en Magic Kingdom se adquieren por separado a las entradas normales de Walt Disney World.

Los tickets para Mickey’s Very Merry Christmas Party permiten que los visitantes ingresen a Magic Kingdom a partir de las 16:00 horas en los días seleccionados. De esta forma los turistas tendrán tres horas para disfrutar el parque antes de que arranque el evento.

Los precios de los boletos cambian de acuerdo con la fecha que selecciones, pero pueden ir de los 150 a los 199 dólares para visitantes mayores de 10 años

En estos tickets no es necesario hacer una reservación para el parque ni una entrada al parque para todo el día.

Los boletos para Mickey’s Very Merry Christmas Party podrán adquirirse a través del sitio web de Disney World a partir del próximo 6 de julio.