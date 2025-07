Anastasia Karanikolaou, también conocida como Stassie, ha vuelto a encender las redes sociales con una elección de vestuario que redefine el concepto de sensualidad veraniega.

En una reciente publicación de Instagram, la influencer californiana deslumbró con un vestido blanco de escote profundo que no solo resalta su figura, sino que también marca tendencia para esta temporada. La prenda se ceñía a su cintura.

Llevó como accesorios varios brazaletes de Cartier, una cadena sobre el cuello y unas arracadas que sumaron elegancia. Recogió su cabello en un moño y mantuvo un maquillaje perfecto con base, abundante rubor y amplias pestañas negras.

Este look no solo reafirma el estatus de Karanikolaou como ícono de estilo, sino que también anticipa una de las grandes apuestas del verano: los escotes pronunciados.

Con más de 10 millones de seguidores atentos a cada uno de sus movimientos, Stassie demuestra que el verano 2025 será, sin duda, una temporada para brillar sin restricciones.

Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.

Kylie Jenner describió a Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo. Ahora, junto a su pareja, el TikToker Jaden Hossler, intenta retomar su vida.

Por ahora lo que más le funciona es mostrar fotos de su estilo de vida. La influencer actualmente es embajadora de Lounge Underwear, Fashion Nova, Savage x Fenty, Revolve y Skims, ésta última es la marca de ropa de Kim Kardashian.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.