El rey Carlos seguirá los pasos de su hijo, el príncipe Harry, al asociarse con Netflix para lanzar su propia producción, pero ¿de qué se tratará? ¿hará declaraciones contra Harry y Meghan Markle? ¿contará su versión de la historia? Esto es lo que se sabe.

De acuerdo con los informes, el rey firmó un contrato con el gigante del streaming para afianzar una “nueva asociación importante” con la que se desarrollará un documental junto al actor de Hollywood Idris Elba.

Si bien se comentó que el documental trataría la salida de su hijo de la familia real y la polémica que se desató por las declaraciones que hizo éste y su esposa Meghan Markle contra la institución, no será así, o al menos no a través de este proyecto.

Los seguidores de la familia real se quedarán con las ganas de saber lo que sucedió entre el monarca y el príncipe desde 2020, cuando renunció a ser un miembro activo de la realeza para seguir a su esposa a Estados Unidos e iniciar una nueva vida en California, debido a que el documental seguirá una temática más profesional.

The Hollywood Reporter informó que el rey Carlos colabora con Elba para explorar el impacto de la organización The King’s Trust en su 50 aniversario. Cuando era joven, el actor fue beneficiario de una beca para convertirse en actor por parte de Trust y ahora quiere retribuir a sus benefactores por ayudarlo a convertirse en lo que es hoy en día.

Cabe destacar que en ese entonces la causa benéfica se llamaba The Prince’s Trust y modificó su nombre cuando Carlos ascendió al trono de Reino Unido.

Según los informes, el documental está en marcha con las primeras etapas de grabación en Reino Unido; será lanzado a nivel mundial a través de la plataforma durante otoño de 2026.

“The King’s Trust me dio una oportunidad que cambió mi vida. En un momento en el que no contaba con los recursos para perseguir mis ambiciones, me ofrecieron un apoyo real y práctico, incluyendo ayuda financiera, que me ayudó a dar los primeros pasos para progresar en mi carrera”, señaló Idris Elba en una entrevista.

“Este documental trata de arrojar luz sobre lo que es posible cuando sucede, y por qué el trabajo de The King’s Trust sigue siendo tan importante”, agregó.

La asociación entre el rey y Netflix ocurre después del fracaso en el desarrollo de los proyectos del príncipe Harry con Netflix como documentales sobre los Juegos Invictus y de polo.

Meghan Markle ha tenido un poco más de ventaja sobre su esposo ya que su serie With love, Meghan logró transmitirse con críticas mixtas sobre el contenido y sus invitados, incluso fue renovada para otra temporada.

Cuando la pareja renunció a la familia real, y llegó a Estados Unidos para asentarse en 2020, firmó un contrato millonario con la plataforma para generar varias producciones, una de ellas fue el documental en el que contó su historia de amor llamado Harry y Meghan.