Después de que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) echaran para atrás sus planes de concluir el ciclo escolar 2025-2026 de forma anticipada y decidieran continuar con el calendario escolar vigente para que el fin de curso sea el 15 de julio, algunos estados mantienen en pie las vacaciones adelantadas.

¡Sigue leyendo! A continuación te decimos quiénes sí saldrán de vacaciones antes y las fechas clave.

¿Quiénes saldrán antes de vacaciones?

De acuerdo con lo trascendido en los últimos días, la secretaría de educación de varios estados va a adelantar las vacaciones de verano para estudiantes de educación básica, preescolar, primaria y secundaria debido al aumento de temperaturas que se espera habrá entre junio y julio.

Los estados que concluirán antes sus actividades académicas son los siguientes:

Nuevo León: 8 de julio

Yucatán: 26 de junio

Colima: 25 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Tamaulipas: 10 de julio

Sinaloa: 10 de julio

San Luis Potosí: 5 de julio

Guanajuato: 10 de julio

Jalisco mantiene el fin de curso para el 15 de julio; sin embargo, las autoridades educativas y el gobernador Pablo Lemus han considerado mandar a los alumnos a clases en línea debido al calor, pero también porque Guadalajara tendrá partidos del Mundial del Futbol 2026.

El gobernador afirmó que el estado seguiría al pie de la letra el calendario escolar de la SEP rumbo al fin de curso, aunque habría cambios en la modalidad de las clases debido a los partidos del Mundial en Guadalajara.

“Lo que vamos a hacer es continuar con nuestro ciclo escolar, tener clases en línea durante los cuatro partidos mundialistas para evitar, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, tráfico que pudiera afectar en la movilidad de los partidos”, detalló.

Por su parte, Nuevo León finalizará las clases de educación básica el 8 de julio también por el Mundial, ya que habrá juegos oficiales en la entidad y se pretende que se agilice la movilidad con el adelanto de vacaciones.

Según lo anunciado por el gobernador Samuel García, las autoridades educativas del estado pudieron tomar la decisión de adelantar el fin de curso debido a que las actividades escolares iniciaron una semana antes que el resto del país al comienzo del ciclo escolar 2025-2026, por lo que para el 8 de julio ya habrán cubierto los 190 días efectivos de clases y todas las actividades.

“Nuevo León pudo mantener esta fecha porque adelantó actividades escolares respecto a otros estados”, apuntó.

“El calendario que se aprobó el año pasado es el que se va aplicar. Estaremos saliendo en Nuevo León el 8 de julio. Tuvimos la fortuna que dos juegos son en fin de semana y los dos juegos entre semana, son ya muy noche, son a las 8 de la noche. Entonces vamos a tener toda la disponibilidad de 2 a 6 de la tarde de agilizar, de meter tránsito”, señaló.

¿Qué pasa con las clases en la CDMX y Zona Metropolitana? ¿Se adelantarán las vacaciones?

Después de la conmoción que desencadenó el anuncio del titular de la SEP, Mario Delgado, en torno a que el fin de curso terminaría el 5 de junio y no el 15 de julio por el calor y el Mundial de la FIFA 2026, la fecha de fin de curso fue revalorada, y se concluyó entre las autoridades educativas que se respetará el calendario oficial con el que se trabajó todo el año.