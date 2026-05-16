¿Tienes cucarachas en tu casa? Deshazte de estos insectos de una forma fácil, rápida, económica y natural: hay 5 ingredientes de cocina que funcionan mejor que los insecticidas químicos, ya que las eliminan al instante y evitan que más quieran meterse. ¡Checa esta lista y revisa si los tienes en tu alacena!

Las cucarachas son de las plagas más comunes en los hogares de México, especialmente durante la temporada de calor y lluvias. Además de ser desagradables, estos insectos pueden contaminar alimentos y transmitir bacterias. Por eso, muchas personas buscan remedios caseros efectivos, baratos y seguros para acabar con ellas rápidamente.

Si te preguntas cómo eliminar cucarachas rápido, cuáles son los mejores ingredientes caseros para matar cucarachas o qué funciona realmente sin gastar en fumigaciones costosas, aquí te compartimos una guía práctica con cinco ingredientes de cocina que pueden ayudarte.

Cómo eliminar las cucarachas con remedios caseros

1. Bicarbonato de sodio con azúcar

El azúcar atrae a las cucarachas y el bicarbonato genera gases dentro de su sistema digestivo, provocando que mueran. Para preparar este remedio casero mezcla partes iguales de ambos ingredientes y coloca la mezcla en tapas o recipientes pequeños; éjalos en esquinas, debajo del fregadero o detrás del refrigerador.

2. Hojas de laurel

EL laurel ayuda a ahuyentarlas gracias a su fuerte aroma. Coloca las hojas dentro de la alacenas, cajones, debajo de electrodomésticos y cerca de tuberías.

3. Vinagre blanco con limón

El vinagre blanco es conocido por sus propiedades desinfectantes y su olor intenso. ¿Cómo prepararlo? Para hacer este potente insecticida casero mezcla media taza de vinagre con el jugo de un limón y agua; posteriormente, rocía la solución en superficies, grietas y zonas donde suelen aparecer.

4. Cebolla con ácido bórico

Para este remedio casero necesitas una cebolla picada, harina y ácido bórico: forma pequeñas bolitas y colócalas en áreas estratégicas. Importante: mantén esta mezcla lejos de niños y mascotas, ya que el ácido bórico puede ser tóxico si se ingiere.

5. Café molido

El aroma del café puede atraer a las cucarachas y utilizarse en trampas caseras, por lo que te sugerimos poner café molido húmedo en un frasco; añade un poco de agua. Las cucarachas entrarán atraídas por el olor y quedarán atrapadas.

¿Por que aparecen cucarachas en la casa?

Las cucarachas suelen entrar a las viviendas en busca de:

-Restos de comida

-Humedad y agua acumulada

-Basura destapada

-Migajas en cocina y comedor

-Lugares oscuros y cálidos

Por ello, mantener la limpieza es fundamental para evitar infestaciones.

¿Cuál es el olor que odian las cucarachas?

Las cucarachas suelen rechazar olores fuertes como el laurel, limón, vinagre y algunos aceites esenciales.

¿Por qué hay tantas cucarachas en temporada de calor?

Las altas temperaturas y la humedad favorecen su reproducción y actividad.