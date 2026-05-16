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¿Tienes cucarachas en tu casa? Deshazte de estos insectos de una forma fácil, rápida, económica y natural: hay 5 ingredientes de cocina que funcionan mejor que los insecticidas químicos, ya que las eliminan al instante y evitan que más quieran meterse. ¡Checa esta lista y revisa si los tienes en tu alacena!
Las cucarachas son de las plagas más comunes en los hogares de México, especialmente durante la temporada de calor y lluvias. Además de ser desagradables, estos insectos pueden contaminar alimentos y transmitir bacterias. Por eso, muchas personas buscan remedios caseros efectivos, baratos y seguros para acabar con ellas rápidamente.
Si te preguntas cómo eliminar cucarachas rápido, cuáles son los mejores ingredientes caseros para matar cucarachas o qué funciona realmente sin gastar en fumigaciones costosas, aquí te compartimos una guía práctica con cinco ingredientes de cocina que pueden ayudarte.
Cómo eliminar las cucarachas con remedios caseros
- 1. Bicarbonato de sodio con azúcar
El azúcar atrae a las cucarachas y el bicarbonato genera gases dentro de su sistema digestivo, provocando que mueran. Para preparar este remedio casero mezcla partes iguales de ambos ingredientes y coloca la mezcla en tapas o recipientes pequeños; éjalos en esquinas, debajo del fregadero o detrás del refrigerador.
- 2. Hojas de laurel
EL laurel ayuda a ahuyentarlas gracias a su fuerte aroma. Coloca las hojas dentro de la alacenas, cajones, debajo de electrodomésticos y cerca de tuberías.
- 3. Vinagre blanco con limón
El vinagre blanco es conocido por sus propiedades desinfectantes y su olor intenso. ¿Cómo prepararlo? Para hacer este potente insecticida casero mezcla media taza de vinagre con el jugo de un limón y agua; posteriormente, rocía la solución en superficies, grietas y zonas donde suelen aparecer.
- 4. Cebolla con ácido bórico
Para este remedio casero necesitas una cebolla picada, harina y ácido bórico: forma pequeñas bolitas y colócalas en áreas estratégicas. Importante: mantén esta mezcla lejos de niños y mascotas, ya que el ácido bórico puede ser tóxico si se ingiere.
- 5. Café molido
El aroma del café puede atraer a las cucarachas y utilizarse en trampas caseras, por lo que te sugerimos poner café molido húmedo en un frasco; añade un poco de agua. Las cucarachas entrarán atraídas por el olor y quedarán atrapadas.
¿Por que aparecen cucarachas en la casa?
Las cucarachas suelen entrar a las viviendas en busca de:
-Restos de comida
-Humedad y agua acumulada
-Basura destapada
-Migajas en cocina y comedor
-Lugares oscuros y cálidos
Por ello, mantener la limpieza es fundamental para evitar infestaciones.
¿Cuál es el olor que odian las cucarachas?
Las cucarachas suelen rechazar olores fuertes como el laurel, limón, vinagre y algunos aceites esenciales.
¿Por qué hay tantas cucarachas en temporada de calor?
Las altas temperaturas y la humedad favorecen su reproducción y actividad.
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