Si estás limpiando tu casa, hay una regla de oro que no debes romper: nunca mezcles vinagre con cloro . Aunque parezca una combinación poderosa para desinfectar, incluso para hacer oler bien tus espacios, en realidad puede ser peligrosa para tu salud.

De acuerdo con especialistas de la Facultad de Química de la UNAM, esta mezcla genera gases tóxicos que pueden causar irritación severa e incluso intoxicaciones que te pueden llevar al hospital, en casos extremos provoca un paro respiratorio.

“Va a genera una nube de cloro que lo voy a respirar y puede venir un paro respiratorio, con consecuencias fatales”, explica el doctor Carlos Antonio Rius Alonso de la UNAM

El problema está en la reacción química que generan ambos componentes. El cloro doméstico, que es hipoclorito de sodio, al combinarse con el vinagre (ácido acético) libera gas cloro, una sustancia altamente irritante que afecta directamente las vías respiratorias.

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“El cloro es un gas en su estado natural y comprimido se vuelve líquido; sin embargo, para disolverlo en agua se utiliza una solución alcalina con hidróxido de sodio o sosa y se forma el hipoclorito de sodio”, explicó el académico.

¿Qué provoca inhalar la mezcla de vinagre con cloro?

Según explica el experto, al inhalar estos vapores puedes presentar síntomas como tos, ardor en los ojos, dificultad para respirar, dolor en el pecho e irritación en la piel. Asimismo, el cloro por sí solo produce quemaduras graves y afecta las mucosas de la nariz, boca y pulmón.

En espacios cerrados, como baños o cocinas, el riesgo aumenta considerablemente porque el gas se concentra rápidamente.

Lo más preocupante es que muchas personas mezclan estos productos pensando que así limpian “mejor”. Sin embargo, la realidad es que esta combinación no sólo no mejora la limpieza, sino que puede convertirse en un grave error. La recomendación es usar cada producto por separado y siempre en áreas bien ventiladas.

Además del vinagre, el cloro tampoco debe mezclarse con otros productos como amoníaco o limpiadores comerciales, ya que pueden generar gases aún más peligrosos. El experto alerta que la mezcla de cloro con amoniaco provoca intoxicación y problemas pulmonares.

El cloro tampoco se debe combinar con alcohol debido a que se generaría cloroformo, un compuesto químico que detiene el diafragma desencadenando un paro respiratorio. A largo plazo la exposición al cloroformo provoca problemas de hígado hasta conducirlo al cloro doméstico.

Antes de hacer quehacer, procura leer las etiquetas y seguir las instrucciones de uso es clave para evitar accidentes en casa.

Si quieres una limpieza efectiva y segura, lo mejor es elegir un sólo producto a la vez. El cloro por sí solo es un excelente desinfectante, mientras que el vinagre funciona bien para eliminar grasa y sarro, pero… ¡nunca deben combinarse!

El académico recomienda usar únicamente cloro antes de utilizar cualquier otro producto, incluidos los limpiadores, para limpiar pisos o paredes: “Se podría limpiar un piso con cloro, dejar que se evapore el agua y, posteriormente, trapear con un limpiador multiusos”.

Así que la próxima vez que hagas limpieza, recuerda este consejo básico pero vital: mezclar vinagre con cloro puede parecer una buena idea, pero en realidad es un riesgo innecesario. Mantén tu hogar limpio, sí… pero también seguro.