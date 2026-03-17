Una epidemia de meningitis meningocócica, declarada en la región inglesa de Canterbury (sureste) y con quince casos contabilizados, causó la muerte de dos jóvenes, anunció el martes el ministro británico de Salud, Wes Streeting, que calificó el brote como "sin precedentes".

Un caso fue señalado el sábado por las autoridades francesas y concierne a una persona en Francia que había frecuentado la Universidad de Kent en Canterbury, añadió el ministro ante el Parlamento, sin ofrecer más detalles.

"La mayoría de los casos están relacionados con la discoteca Club Chemistry", frecuentada por estudiantes de Canterbury , "entre el 5 y el 7 de marzo", indicó Wes Streeting.

Unas 700 dosis de antibióticos "preventivos" han sido administradas a jóvenes que podrían haber estado expuestos, para intentar frenar esta "epidemia sin precedentes", añadió el ministro.

Un total de quince casos, todos con hospitalización, han sido reportados a la agencia británica de seguridad sanitaria, la UKHSA, desde el viernes.

De esa quincena de casos, cuatro, incluidos los dos casos mortales, corresponden a infecciones meningocócicas "del grupo B", raras pero muy graves.

Las dos personas fallecidas son una alumna de 18 años de último curso en la Queen Elizabeth's Grammar School de Faversham, y un estudiante de 21 años de la Universidad de Kent.

Trish Mannes, directora adjunta de la UKHSA en la región, señaló que cualquier persona que haya acudido a la discoteca en esas fechas debe "presentarse para recibir un tratamiento antibiótico preventivo".

Según la propietaria del Club Chemistry, unas 2,000 personas acudieron al establecimiento durante las tres noches mencionadas.

Las autoridades sanitarias anunciaron también que llevarán a cabo un "programa de vacunación" contra la infección, que se ofrece a los bebés desde 2015, para los estudiantes de las residencias del campus de la Universidad de Kent.

Los primeros casos se detectaron el viernes, y han surgido dudas sobre la rapidez y la comunicación de las autoridades sanitarias frente a la epidemia.

El ministro de Salud respondió el martes que la UKHSA actuó "tan rápido como pudo y de la manera más completa posible".

Más raras que las meningitis virales, las bacterianas, que pueden ser fulminantes incluso cuando se tratan, conllevan una alta mortalidad y un gran riesgo de secuelas.