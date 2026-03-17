La Declaración Anual 2026 es uno de los trámites fiscales más importantes para millones de contribuyentes en México. Con el inicio del periodo de declaraciones, surgen dudas clave tales como cuál es la fecha límite y cómo usar el simulador del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Si eres persona física y estás por hacer tu declaración, checa esta guía completa del trámite para que cumplas con todos los puntos, pasos y requisitos.

Marzo y abril son dos de los meses más importante del año en cuanto a trámites fiscales ya que es durante este periodo en el que las personas físicas y morales presentan su declaración en la que reportan ingresos, deducciones y gastos del año fiscal anterior.

Como una forma de agilizar el trámite es que el SAT pone a disposición en su página web el Simulador de la Declaración Anual 2025, herramienta de apoyo que facilita a las y los contribuyentes el cumplimiento de esta obligación fiscal ya que pueden verificar la precarga de información en los campos de ingresos, devoluciones, descuentos y bonificaciones, deducciones autorizadas y personales, retenciones, pagos provisionales y definitivos, así como pérdidas de ejercicios anteriores, en caso de existir.

¿Cuál es el último día para presentar la Declaración Anual 2026?

El último día para presentar la Declaración Anual 2026 para personas físicas es el 30 de abril de 2026. Es importante no dejar el trámite para el final, ya que la plataforma suele saturarse, podrías cometer errores por prisas o bien, se pueden generar multas o recargos si no cumples a tiempo.

¿Cómo usar el simulador del SAT 2026 paso a paso?

El simulador del SAT es una herramienta clave para revisar tu información antes de enviar la declaración final, para poder utilizarla necesitas RFC, contraseña y e.firma vigente. Aquí te explicamos cómo usarlo correctamente:

Paso 1 . Accede al portal oficial del SAT y busca la opción “Simulador de Declaración Anual 2025”.

Paso 2 . Inicia sesión

Paso 3 . Haz clic en presentar declaración .

Paso 4 . Verifica tus datos incluyendo deducciones personales

El simulador no envía la declaración, solo te permite detectar fallas.

¿Qué pasa si tienes saldo a favor en tu Declaración Anual?

Si el resultado de tu declaración es saldo a favor puedes solicitar la devolución automática. Considera que el SAT puede depositarte en un plazo de hasta 40 días hábiles.

¿Qué pasa si no presentas tu declaración a tiempo?

No cumplir con la declaración anual puede traer consecuencias como multas económicas.